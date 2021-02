Pattensen-Mitte

Schon seit längerer Zeit hat es bei St. Lucas coronabedingt keine Kindergottesdienste mehr gegeben. Deshalb startet Diakon Jörg Claaßen nun die Aktion Kindergottesdienst zum Mitnehmen. Eltern und ihre Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren können bis Ostern an jedem Freitagnachmittag von 15 bis 16 Uhr eine Kindergottesdiensttüte von der Kirche abholen.

Wer es zeitlich in diesem Abholzeitraum nicht einrichten kann, zum Corvinusplatz zu kommen, muss aber nicht zwangsläufig auf die Tüte verzichten. „Wer verhindert ist, kann sich bei mir melden. Wir bringen im Notfall anschließend eine Tüte nach Hause“, sagt Claaßen. Er ist unter Telefon (0 51 01) 91 65 57 und per E-Mail an joerg.claassen@evlka.de erreichbar.

Kiki und Luke sind auch dabei

In der ersten Tüte finden sich laut Claaßen eine Kerze, eine Geschichte, Gebete, Lieder und Bastelideen. Kiki und Luke, die bei Kindern beliebten Handpuppen der Kindergottesdienste, sind ebenfalls dabei. Die genaue Thematik wollte der Diakon vorab nicht verraten, sagte aber, dass sich alles um den Fisch drehen werde.

Von Mark Bode