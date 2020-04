Wo wird die neue Grundschule Schulenburg gebaut? Am Mittwoch wird öffentlich diskutiert

Schulenburg/Jeinsen/Thiedenwiese/Vardegötzen

Die politische Diskussion über den besten Standort für den Neubau der Grundschule und der Kindertagesstätte in Schulenburg spitzt sich zu. Die Stadtverwaltung hat jetzt offiziell mehrere Gründe genannt, die gegen einen gemeinsamen Bau der beiden Institutionen am Standort Nord an der Domänenkreuzung sprechen. Die Ratsfraktion der Unabhängigen, die aus der UWG und der UWJ besteht, zeigt sich gespalten.

Der Fraktionsvorsitzende Dirk Meyer (UWJ) spricht sich in seiner Funktion als Ortsvorsteher von Vardegötzen für den Standort Nord für die Grundschule aus. Klaus Iffland (UWG) plädiert jedoch dafür, die Grundschule und die Kindertagesstätte gemeinsam am Standort Süd neben dem Neubaugebiet Am Amtshof zu errichten. Den Neubau sollen nach Schließung der Leinetalschule zum 1. August 2022 auch die Kinder aus Jeinsen, Thiedenwiese und Vardegötzen besuchen.

Neubau der Grundschule und Kita in Schulenburg

Aus Sicht der Verwaltung spricht schlicht ein Platzproblem dagegen, beide Gebäude an der Domänenkreuzung zu bauen. Das Areal dort ist rund 8000 Quadratmeter groß. Aus Kostengründen soll die neue Kita baugleich zur Kita an der Ruther Straße in Pattensen-Mitte errichtet werden. Dies setzt voraus, dass das geplante Gebäude nicht mehr verändert wird und deshalb nur auf dem westlichen Teil des Grundstücks errichtet werden kann. Dafür wird bereits eine Fläche von 3350 Quadratmeter benötigt.

Für das geplante zweigeschossige Gebäude der Grundschule wird mit einer Fläche von rund 2500 Quadratmetern gerechnet. Die Verwaltung weist zusätzlich jedoch darauf hin, dass noch ausreichend Platz für den Schulhof und auch die Parkflächen sein muss. „Die gesamte Planung wirkt sehr eingeschränkt und gedrängt“, heißt es in der Vorlage. Aus diesen Gründen sei eine gemeinsame Bebauung am Standort Nord nicht sinnvoll, führt der Fachbereich Technische Dienste unter Leitung des Ersten Stadtrats Axel Müller aus.

Der Standort Süd für den möglichen Bau der Grundschule liegt zwischen dem Neubaugebiet Am Amtshof (Bildhintergrund) und dem Sportplatz des TSV Schulenburg. Quelle: Kim Gallop

Pattenser Verwaltung sieht Synergieeffekte bei gemeinsamem Standort

Das Sachgebiet Bildung schließt sich an und führt noch aus, dass bis zu 100 Krippen- und Grundschulkinder morgens und mittags meist mit dem Auto gebracht und abgeholt werden. Nach Erschließung der Neubaugebiete in Jeinsen und Schulenburg können es möglicherweise sogar bis zu 200 Kinder werden. Die geringe Fläche lasse dies nicht gefahrlos zu. Der gemeinsame Bau von Grundschule und Kindertagesstätte an einem Standort sei jedoch wünschenswert, da sich auf diese Weise mögliche Synergien zwischen den beiden Einrichtungen ergeben könnten. Dies ist am Standort Süd möglich.

Ortsvorsteher Dirk Meyer sieht das anders. Er spricht sich dafür aus, auf den gemeinsamen Bau an einem Standort zu verzichten und nur die Grundschule am Standort Nord zu errichten. Dieser liegt näher an Jeinsen, Thiedenwiese und Vardegötzen. Die Eltern der Kinder, welche die Leinetalschule besuchen, hatten zahlreich gegen die Schließung der Einrichtung protestiert. Jetzt müssten diese Eltern inhaltlich abgeholt und die neue Schule in der Mitte des künftigen Schulbezirks errichtet werden, teilt Meyer mit. Schließlich sei ein Ziel der gemeinsamen Grundschule für Jeinsen und Schulenburg auch, dass die Stadtteile näher zusammenrücken.

Sitzungen: Zuhörer müssen sich anmelden

Meyer erläutert, dass die Synergieffekte zwischen Grundschule und Kindergarten ohnehin gering wären. So dürften zum Beispiel Spiel- und Pausenflächen nicht gemeinsam genutzt werden. Für den Standort Nord spreche zudem die gute Anbindung an den Busverkehr. Die Haltestelle liegt dort direkt vor der Tür. Beim Standort Süd müssen die Kinder rund 100 Meter weit laufen.

Meyers Ratsfraktionskollege Klaus Iffland widerspricht. „In Abstimmung mit der UWG Schulenburg möchte ich klarstellen, dass wir die Stellungnahme von Dirk Meyer in keiner Weise unterstützen“, teilt er mit. Der Standort an der Domänenkreuzung sei wegen der vielen Einschränkungen ungeeignet. Die Argumente für diesen Standort „sind rein emotionaler Natur und halten keiner objektiven Prüfung stand“, sagt Iffland. Er gibt zudem zu bedenken, dass die Nähe der Kreuzung zur Landesstraße eine potenzielle Gefährdung für die Kinder sei.

Das Thema wird am Mittwoch, 22. April, ab 19 Uhr in der Ortsratssitzung in Schulenburg in der Grundschule und am Donnerstag, 23. April, in der Ratssitzung ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule diskutiert. Um die wegen der Corona-Krise geltenden Abstandsregeln einzuhalten, muss der Platz auf 30 Zuhörer in Schulenburg und auf 20 Zuhörer in der Ratssitzung begrenzt werden. Besucher müssen sich zuvor im Rathaus unter der Telefonnummer (05101) 10010 anmelden.

Von Tobias Lehmann