Pattensen-Mitte

Die Stadtbücherei in Pattensen-Mitte bleibt vorerst noch geschlossen. Doch Langeweile kommt bei den beiden Mitarbeiterinnen Cornelia Schneider und Elke Schröder trotzdem nicht auf. „Es gibt immer etwas zu tun“, sagt Schneider. Nach dem Umzug im Vorjahr seien die letzten Umzugskartons erst in der vergangenen Woche ausgepackt worden. Die beiden Frauen stellen für Lesewillige immer wieder die sogenannten Lockdown-Lesetaschen zusammen. Außerdem startet am Dienstag, 2. März, ein neues Angebot: das Online-Bilderbuchkino.

Die Bücherei hat etwa 1000 Euro investiert und dafür eine Kamera mit Videofunktion, ein Stativ und eine Software zum Schneiden von Filmen angeschafft. Da die jungen Zuhörer und Zuschauer derzeit nicht zum Bilderbuchkino in der Bücherei kommen können, kommt das Bilderbuchkino zu ihnen nach Hause – und zwar in digitaler Form. Am 2. März soll das Video ab 15 Uhr auf www.pattensen.de für 24 Stunden abrufbar sein. Weshalb nur für kurze Dauer? „Das hat rechtliche Gründe“, erklärt Schneider. Für jedes Bilderbuch, das sie digital präsentiert, muss sie eine Genehmigung einholen. Und die gilt in den meisten Fällen lediglich für einen Tag. „So bleibt das Angebot aber auch etwas Besonderes“, sagt die Bibliothekarin.

Alle drei Wochen erscheint ein neues Online-Bilderbuchkino

Das Bilderbuchkino ist für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren gedacht. Etwa alle drei Wochen soll ein neues Buch vorgestellt werden. Sie wählt diese meist passend zur Jahreszeit aus. Den Auftakt macht „Das Schlittschuhrennen“. Als Schneider sich mit den Aufnahmen beschäftigte, lag Schnee und Seen waren zugefroren. Das nächste Online-Bilderbuchkino gibt es am 23. März. Dann ist „Rufus, der kleine Osterwaschbär“ zu sehen.

Cornelia Schneider spricht im Abstellraum der Bibliothek den Text zum digitalen Bilderbuchkino ein. Die Kamera nimmt das an die Wand projizierte Bild auf. Quelle: Mark Bode

Die Bilder des Buches hat Schneider vom Verlag in digitaler Form zugeschickt bekommen. Per Beamer warf sie diese an die Wand und nahm das mit der Kamera auf. Dazu las sie die Texte vor. Wenn sie mit einer Passage fertig war, drückte sie auf der Tastatur einen Knopf, und das nächste Bild wurde auf die weiße Wand im Abstellraum der Bücherei projiziert. „Ich habe die Texte zweimal eingelesen. Wenn Computer und Beamer laufen, sind zu viele Nebengeräusche zu hören“, berichtet Schneider.

Video soll maximal zehn Minuten lang sein

Da sie in ihrem privaten Umfeld Experten hat, die sich mit Videoschnitt auskennen, war es kein Problem, die zweite Tonspur mit dem Videobild zusammenzufügen. Das Ergebnis soll laut Schneider maximal zehn Minuten lang sein. „Es soll im überschaubaren Rahmen bleiben“, sagt sie. Bei einem Bilderbuchkino mit anwesenden Kindern dauere die Darbietung meist etwa 25 Minuten. „Da werden zwischendurch Fragen gestellt, und man erklärt mehrere Dinge“, sagt die Büchereimitarbeiterin.

Schneider kann sich durchaus vorstellen, das Onlineangebot an Videos in naher Zukunft noch zu erweitern. Allerdings müsse sie zunächst im Umgang mit den Bilderbuchkinos noch etwas mehr Routine entwickeln. „Das dauert am Anfang einige Zeit, bis ein Buch fertig eingelesen ist“, sagt sie. Vorlesestunden für Kinder oder auch Erwachsene sind Gedanken, die das Büchereiteam schon im Hinterkopf hat.

Lockdown-Lesetaschen sind weiterhin erhältlich

Weiterhin stellt das Team Lockdown-Lesetaschen zusammen. „Viele wissen immer noch nicht, dass es das Angebot gibt“, sagt Schneider. Alle Interessierten können sich an sie und Schröder wenden und bestimmte Bücherwünsche äußern oder Genres nennen. „Wir suchen dann passende Bücher zusammen“, erklärt Schneider. Diese werden kontaktlos an der Eingangstür zur Bibliothek übergeben.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0 51 01) 1 00 13 85 und per E-Mail an schneider@pattensen.de.

Von Mark Bode