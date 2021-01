Pattensen

Die Stadtbücherei Pattensen muss zwar weiterhin geschlossen bleiben. Allerdings können Interessierte weiterhin Bücher bestellen und diese abholen. „Wir sind an unseren Arbeitsplätzen und versorgen die Leute gerne weiter mit neuem Lesestoff in unseren Lockdown-Lesetaschen“, sagt Leiterin Cornelia Schneider. Auch ausgeliehene Medien können zurückgebracht werden.

Das Team der Bücherei ist zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar. Wer vor der Tür steht, betätigt die Klingel. Die Mitarbeiter melden sich danach über die Sprechanlage. Schneider empfiehlt, dass sich Besucher vorab telefonisch unter (0 51 01) 1 00 13 85 oder per E-Mail an schneider@pattensen.de ankündigen. Dann packt das Team den gewünschten Lesestoff zusammen, den die Besucher dann in Empfang nehmen können.

Neue Bücher stehen zur Ausleihe bereit

„Es sind zum Jahresende reichlich neue Bücher eingekauft worden“, sagt Schneider. Wer sich über das vorhandene Material informieren möchte, kann den Onlinekatalog auf www.pattensen.de/Kultur-Freizeit/Stadtbuecherei durchstöbern. „Dort kann man sehen, was derzeit verfügbar ist“, sagt die Leiterin.

Von Mark Bode