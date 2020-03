Stadtbetriebshof muss neu gebaut werden

Pattensen

Das nächste große Projekt der Stadt Pattensen wird der Neubau eines Stadtbetriebshofs. Das geht aus einer neuen Drucksache der Verwaltung hervor. Das Gebäude an der Göttinger Straße 75 neben dem neuen Rathaus ist marode. Außerdem bietet es den Mitarbeitern keine angemessenen Arbeitsbedingungen. Deshalb wird ein Neubau an anderer Stelle empfohlen.

Begehungen und Untersuchugen zeigen die Probleme

Die Stadt beschäftigt sich schon seit vielen Monaten mit dem Thema, hat Begehungen durchgeführt und Untersuchungen des Gebäudes in Auftrag gegeben. Die Bausubstanz sei in vielen Bereichen abgängig, teilt die Verwaltung mit. Zudem seien die Sozialräume für die Mitarbeiter des Betriebshofes „völlig unzureichend“ und entsprächen nicht den aktuellen Vorgaben der Berufsgenossenschaft und der Arbeitssicherheit.

Zunächst hatte die Stadt deswegen geplant, die Räume zu modernisieren und zu erweitern. Da die Akten im Rathaus unvollständig waren, wurden Bauunterlagen von der Region Hannover erbeten. Bei der Prüfung dieser Unterlagen stellte sich heraus, dass die Aufenthaltsräume, Umkleiden und Sanitärräume offenbar ohne Baugenehmigung errichtet worden waren. Deshalb wäre zu einem Umbau auch noch ein nachträgliches Genehmigungsverfahren hinzu gekommen.

Im Gebäude steckt Asbest

Es gibt noch einen weiteren Punkt, der gegen eine Sanierung des bestehenden Gebäudes spricht: die Belastung mit Schadstoffen. Bei Voruntersuchungen hat sich herausgestellt, das zumindest ein Teil des Daches mit asbesthaltigen Platten eingedeckt ist. Die Verwaltung vermutet, dass weitere Bauteile und der Anstrich ebenfalls belastet sind. Asbest wurde in den vergangenen Jahren in mehreren Gebäuden entdeckt, die modernisiert wurden. Die Verwendung von asbesthaltigen Materialien war vor einigen Jahrzehnten üblich.

Asbest in verstrichenen Farben oder verbauten Metallteilen ist unproblematisch, so lange es nicht freigelegt wird und in die Luft gerät. Deshalb müssten bei einer Sanierung ebenso wie beim Abriss besondere Schutz- und Entsorgungsmaßnahmen ergriffen werden. Dadurch würden die Bauarbeiten länger dauern und mehr kosten. Außerdem sind die feuerschutztechnischen Vorschriften für das Gebäude des Betriebshofs nicht mehr aktuell. Unter anderem müsste zumindest für die Sozialräume ein zweiter Rettungsweg gebaut werden.

Alter Standort ist zu klein

Als weiteres Argument, das für einen Neubau spricht, führt die Verwaltung an, dass das Grundstück an der Göttinger Straße zu klein ist, um die notwendigen Lagerflächen für die Fahrzeuge, Maschinen und anderen Arbeitsmaterialien vorzuhalten. Deshalb werden bereits seit Jahren zusätzliche Lagerflächen im städtischen Klärwerk genutzt, zudem wurde eine Fläche an der Ludwig-Erhard-Straße angemietet. Die Stadt hat auch schon einen ersten Vorschlag für einen neuen Standort des Stadtbetriebshofes: Er soll im Gewerbegebiet liegen.

Über voraussichtliche Kosten finden sich in der Drucksache wenig Informationen. Die Verwaltung hat von einem Architekturbüro untersuchen lassen, was eine Teilsanierung der Gebäude an der Göttinger Straße kosten würde. Das Büro hat einen Betrag von 250.000 Euro allein für den Mitarbeiterbereich errechnet.

Jetzt muss die Politik entscheiden

Was der Erwerb eines passenden Grundstücks und ein Neubau des Stadtbetriebshofs kosten würde, ist noch unklar. Erst muss die Politik entscheiden, wie es weitergehen soll. Das Thema Stadtbetriebshof wird erstmals öffentlich im Bauausschuss am Dienstag, 17. März, 19 Uhr, im Rathaus diskutiert. Der endgültige Beschluss ist für die Ratssitzung am Donnerstag, 26. März, vorgesehen.

