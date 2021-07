Pattensen

Die Stadt wird gegen die Entscheidung der Kommunalaufsicht, die Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) in Pattensen nicht zuzulassen, Klage einreichen. Dafür hat sich der Rat in seiner jüngsten Sitzung mit 23 Ja- zu drei Nein-Stimmen ausgesprochen. „Die SPD-Fraktion steht weiterhin dazu, die Strabs abschaffen zu wollen und stimmt deshalb auch für die Klage. Doch ein wenig Bauchschmerzen haben wir damit schon“, sagte SPD-Ratsherr Jens Ernst.

Wie soll die Absetzung der Strabs finanziert werden?

Die Kommunalaufsicht hatte ihr Veto unter anderem damit begründet, dass es keine ausreichende Gegenfinanzierung für den Wegfall der Gebühren gebe. Der Abschaffung der Strabs in Wennigsen wurde zugestimmt, da dort die Grundsteuer dafür angehoben wurde. „Eine Steuererhöhung ist für die SPD jedoch kein Thema. Das wollen wir nicht“, sagte Ernst.

Im Anschluss an die Sitzung kündigte die SPD-Fraktion an, bereits an einer Alternative für die Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten, falls die Klage scheitern sollte. Es sei schließlich ungerecht, wenn Anlieger an den Kosten einer Straßensanierung beteiligt würden, von der alle Bürger profitierten. „Auch im Rahmen klammer Kassen dürfen nicht Gerechtigkeit und Gleichberechtigung vor dem Gesetz über Bord geworfen werden“, heißt es in der Mitteilung.

CDU-Ratsherr Georg Thomas sagte, dass Kommunen das Recht haben sollten, selbst über die Strabs zu entscheiden. „Deshalb begrüßen wir, dass wir uns nun vor Gericht zur Wehr setzen. Wir müssen diese Ungerechtigkeit abschaffen und das Thema endlich beenden“, sagte er. Auch Klaus Iffland (UWG) kritisierte die Entscheidung der Kommunalaufsicht. „Hier unterwandert eine Verwaltungsbehörde den demokratischen Prozess in den Kommunen. Das geht nicht“, findet Iffland.

Stadt plant Treffen mit Fachanwälten

Dirk Meyer (UWJ) äußerte hingegen ähnliche Bedenken wie die SPD-Fraktion. „Ja, die Strabs sollte abgeschafft werden. Doch das geht nicht ohne Gegenfinanzierung“, sagte er. Seine Fraktion stimme dem Klageweg zwar auch zu. „Doch ich habe gleichzeitig auch die Befürchtung, dass wir damit nur Geld verbrennen, weil wir nicht gewinnen.“ 6000 Euro will die Stadt zunächst für die juristische Auseinandersetzung in den Haushalt aufnehmen.

Da die Politik schon zuvor deutlich gemacht hatte, dass sie im Fall einer Ablehnung der Strabs-Absetzung Klage einreichen wird, hat sich Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) bereits bei verschiedenen Kanzleien informiert und eine Vorauswahl getroffen. In den nächsten Tagen will sie sich gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden mit infrage kommenden Anwälten austauschen. „Die Entscheidung für den Anwalt oder die Anwältin sollten wir dann gemeinsam treffen“, sagte Schumann.

Von Tobias Lehmann