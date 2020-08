Pattensen

Die Stadt Pattensen will sich dauerhaft Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge sichern. Die Verwaltung schlägt vor, das bisher noch gemietete Haus samt Grundstück an der Ostlandstraße 10 bis 13 für insgesamt 420.000 Euro zu erwerben. Das Gebäudeensemble hat zwölf Wohnungen, die jeweils knapp 40 Quadratmeter groß sind und aus zwei Zimmern sowie Flur, Küche und Bad bestehen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass dies eher „ein Standard im unteren Bereich“ ist.

Eigentümer des Gebäudes ist derzeit noch die KSG Hannover. Von ihr hat die Stadt die Wohnungen gemietet und nutzt diese seit Herbst 2015 für die Unterbringung von Flüchtlingen. Der Mietvertrag ist allerdings befristet bis Ende 2021 und wird voraussichtlich auch nicht verlängert werden können, weil die KSG das Grundstück verkaufen will.

Zurzeit leben 218 Flüchtlinge in Pattensen

Von den seit Herbst 2015 in Pattensen angekommenen Flüchtlingen leben zurzeit noch 218 im Stadtgebiet. 29 von ihnen sind in dem Gebäudeensemble am Ostlandplatz untergebracht. Nach Auskunft der Landesaufnahmebehörde hat Pattensen das Soll noch nicht erfüllt und könnte bis März 2021 noch zusätzliche 91 Flüchtlinge aufnehmen. Da es anders als in Laatzen und Hemmingen keine Gemeinschaftsunterkunft gibt, sind alle Flüchtlinge bisher in Privatwohnungen untergebracht. Diese werden hauptsächlich von der Stadt angemietet und dann untervermietet.

Laut der Stadtverwaltung sei der private Wohnungsmarkt jedoch bald nicht mehr geeignet, um geeignete Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen zu finden. Es werde zunehmend höherwertiger Wohnraum geschaffen, der für die Stadt zu teuer ist. Zudem sollen Vermieter auch immer weniger Wohnraum für diesen Zweck der Unterkunft zur Verfügung stellen. Eine Entspannung des Wohnungsmarkt sei nicht absehbar.

Stadt kann Haus zum Verkehrswert erwerben

Um die benötigten Wohnungen dauerhaft zu sichern, hat die Stadt bereits Verhandlungen mit der KSG aufgenommen. Das kommunale Wohnungsunternehmen – rund 25 Prozent der Gesellschafteranteile gehören der Region Hannover und 69 Prozent den Umlandkommunen – ist bereit, das Grundstück mit dem Gebäude zum Verkehrswert zu verkaufen.

Laut einem Gutachten aus dem Juni hat das 925 Quadratmeter große Grundstück einen Wert von rund 169.000 Euro, der Verkehrswert für das Gebäude liegt bei rund 211.000 Euro. Hinzu kommen noch rund 40.000 Euro Nebenkosten, unter anderem für die Grunderwerbssteuer.

Reparaturen stehen an, aber Bausubstanz gilt als solide

Die Mitarbeiter des zentralen Gebäudemanagements der Stadt haben das Haus begutachtet. Es weist kleinere Feuchtigkeitsschäden im Keller auf. Das Dach soll nach Auskunft des Stadtbetriebshofs jedoch dicht sein. Die Abwasserleitungen bestehen noch aus alten Gussrohren, weshalb dort mit Undichtigkeiten und Reparaturarbeiten zu rechnen sei. Vier der insgesamt zwölf Gasthermen wurden in den vergangenen zwei Jahren ausgetauscht. Die anderen acht sollen rund 30 Jahre alt sein. Sie müssten kurz- oder mittelfristig auch ersetzt werden. Das Fazit lautet jedoch, dass die Bausubstanz des Gebäudes solide ist und die bisherigen Sanierungsarbeiten fachgerecht ausgeführt wurden.

Die Stadtverwaltung empfiehlt deshalb, das Haus zu kaufen. Der Vorschlag wird zunächst im Ausschuss für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung am Dienstag, 1. September, um 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule diskutiert. Die Entscheidung trifft der Rat der Stadt in seiner Sitzung am Donnerstag, 10. September. Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben.

Von Tobias Lehmann