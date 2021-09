Pattensen

Wie sinnvoll sind die Luftfilter tatsächlich? Darüber gab es unterschiedliche Meinungen. Am Ende stimmte der Rat in seiner jüngsten Sitzung mit einer Mehrheit von 14 zu 10 Stimmen dafür, ein Konzept zum Infektionsschutz für die fünf Schulen und die neun Kindertagesstätten im Stadtgebiet bei einem externen Dienstleister in Auftrag zu geben, und gleichzeitig aber auch schon einen Förderantrag zum Kauf von Luftfilteranlagen zu stellen.

Zuvor hatte Pattensens Stadtelternratsvorsitzender Jens Höfer seine Verzweiflung zum Ausdruck gebracht. „Überall ist Corona und wir haben Angst um unsere Kinder. Machen Sie bitte etwas!“ Mit diesen Worten beschwor er die Ratsmitglieder, die Sicherheit in den Klassenräumen zum Beispiel durch die Installation von Luftfiltern zu erhöhen.

CDU will Bundesmittel beantragen

Über die Erstellung des Konzepts waren sich alle Politiker einig. Nur der CDU-Antrag, gleichzeitig beim Bund Fördermittel für fest installierte Raumluftfilteranlagen zu beantragen, sorgte bei einigen für Irritation. Die Anlagen sollen in allen Räumen installiert werden, in denen sich Kinder aufhalten, die jünger als zwölf Jahre sind und somit zumindest zurzeit noch nicht geimpft werden können. Es steht im Raum, dass dafür eine siebenstellige Summe investiert werden muss.

Matthias Wiesner (CDU) sagte: „Möglicherweise zeigt das Gutachten, dass wir gar nicht in jedem Raum eine Filteranlage benötigen. Doch wir sollten jetzt keine Zeit verlieren, indem wir erst das Gutachten abwarten und dann die Förderung beantragen.“

Für feste Luftfilteranlagen müssen Räume teilweise umgebaut werden

Jens Ernst (SPD) war anderer Meinung: „Wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten bevor wir konkrete Mittel für ein Projekt beantragen. Zurzeit wissen wir noch gar nicht, ob mobile oder fest installierte Luftfilter für die Räume in Pattensen am besten geeignet sind“, sagte er. Ernst wies darauf hin, dass zur Installation von festen Luftfiltern teilweise auch ganze Räume umgebaut werden müssen. „Wer weiß, wann die notwendigen Handwerker Zeit für uns haben?“, fragte Ernst. Möglicherweise sei der Kauf von mobilen Luftfiltern doch besser geeignet. Das müsse aber erst das Konzept zeigen.

Dirk Meyer (UWJ) sagte, dass niemand in die Glaskugel schauen könne und wisse, wie viele Luftfilter tatsächlich benötigt werden. Er wies darauf hin, dass auch das regelmäßige Stoßlüften, was nach Meinung von Experten immer noch die beste Methode zum Schutz vor dem Coronavirus sei, gut in den Unterricht integriert werden könne. „Die Luftfilter machen zum Beispiel auch Lärm und können den Unterricht stören“, sagte er.

Folgekosten für Luftfilteranlagen stehen noch nicht fest

Die Bündnisgrüne Sandra Stets führte aus, dass der CDU-Antrag aus ihrer Sicht nicht die beste und schnellste Lösung sei. Es sei zum Beispiel möglich, dass durch den Antrag für die festen Luftfilter beim Bund andere Förderungen, die vielleicht für Pattensen besser geeignet wären, entfallen, weil eine Kombination von Förderanträgen nicht möglich sei. Auch sie plädierte deshalb dafür, zunächst das Ergebnis des Konzepts abzuwarten.

Auf die Frage nach den Folgekosten für fest installierte Anlagen sagte Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD), dass diese noch nicht bekannt seien. Der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, ergänzte, dass statische Anlagen allein durch die notwendigen regelmäßigen Wartungen in jedem Fall „erheblich teurer“ als mobile Anlagen seien. „Mit den Wartungen müssen wir auch ein externes Unternehmen beauftragen. Das können wir nicht selbst“, sagte er.

Abschließend nahm Müller noch Stellung zu der im Rat geäußerten Annahme, dass die Filteranlagen im Sommer auch für Kühlung sorgen können. „Das ist schlicht falsch. Die Raumluftfilter filtern Aerosole aus der Luft, mehr nicht“, sagte Müller.

Von Tobias Lehmann