Pattensen

Während in Hannover und anderen Umlandkommunen für Silvester Böllerverbote für bestimmte Straßen und Plätze verhängt wurden, verzichtet die Verwaltung der Stadt Pattensen darauf. „Aus den vergangenen Jahren haben sich keine Orte in Pattensen oder den Stadtteilen herauskristallisiert, an denen sich Menschen treffen, um Feuerwerk in größerem Umfang und unter Beteiligung vieler Menschen abzubrennen“, sagte Stadtsprecherin Andrea Steding.

Pattensen unterscheidet sich durch ländliche Strukturen

Die Stadt habe zwar intern über einige Plätze als potenzielle Treffpunkte diskutiert. „In den Vorjahren hat dort nie etwas stattgefunden“, erklärte Steding. Sie hat eine Erklärung dafür: „Das unterscheidet uns in unseren ländlichen Strukturen eben doch von den größeren Städten. Die Menschen treffen sich eher mit ihren direkten Nachbarn und Freunden, um auf das neue Jahr anzustoßen.“

Anzeige

Diese Zusammenkünfte im größeren Rahmen müssen bei diesem Jahreswechsel aufgrund der Corona-Beschränkungen ohnehin entfallen. Steding bezeichnete die Pattenser zudem als „grundsätzlich vernünftige, kluge und vorausschauende Menschen“. Deshalb gehe sie von einem ruhigen Silvesterabend aus.

Von Mark Bode