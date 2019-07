Pattensen/Schulenburg

In Schulenburg hätten demnächst eine ganze Reihe von Betreuungsplätzen für Kindergartenkinder gefehlt. Mit Einfallsreichtum, Hartnäckigkeit und gutem Willen an mehreren Stellen ist es der Stadt Pattensen und dem Deutschen Roten Kreuz ( DRK) als Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen gelungen, eine Lösung zu finden. Im neuen Kindergartenjahr wird im ehemaligen Dorfgemeinschaftshaus (DGH) „Alte Schule“ an der Schulstraße eine Kindergartengruppe eröffnet.

Lebensfremde Lösung auf dem Papier

Die Eltern der knapp 20 betroffenen Kinder hatten zwar einen Bescheid erhalten, dass ihre Kinder vom neuen Kindergartenjahr an einen Platz haben. Doch diese Plätze waren in Einrichtungen in Pattensen-Mitte oder Hüpede. Damit hatte die Stadt zwar den Rechtsanspruch erfüllt, aber für einige Eltern war das nur eine lebensfremde Lösung auf dem Papier. Die erklärten, dass sie den zusätzlichen Transport ihrer Kinder von und nach Pattensen oder Hüpede nicht leisten könnten.

Unterschriftenaktion zeigt Erfolg

Das Problem war so drängend, dass in Schulenburg im Mai eine Gruppe von Eltern Unterschriften gesammelt hat, um auf ihre Schwierigkeiten aufmerksam zu machen. Zwei Mütter übergaben Listen mit insgesamt 217 Unterschriften an Bürgermeisterin Ramona Schumann. Svenja Blume, Ortsbürgermeisterin von Schulenburg, und Ortsratsmitglied Christian Möller, die beide für die CDU auch im Rat sitzen, forderten in einem Ortsratsantrag eine schnelle Lösung. Von Anfang an gab es den Vorschlag, in dem jetzt als Krippe genutzten DGH-Gebäude, das direkt neben dem DRK-Kindergarten liegt, eine zusätzliche Kindergartengruppe einzurichten. Doch es hieß immer, dies sei nicht genehmigungsfähig. Wieso geht es nun doch?

Eine Frage, die Jörg Laszinski, der zuständige Fachbereichsleiter bei der Stadt Pattensen, gerne beantwortet. Er betont aber zu Beginn, dass die Lorbeeren an andere gehen sollten: an Ilka Dangl, die Kita-Leiterin in Schulenburg, und Marion Kowalzik, die für Kitas zuständige Sachbearbeiterin bei der Stadt. „Die beiden waren kreativ und flexibel“, sagt Laszinski, „sind nochmal gemeinsam durch die Räume gegangen und haben überlegt.“

Gruppe mit 19 Kindern findet Platz

Ihr Blick fiel auf einen großen Raum im DGH, der eigentlich für die Mitarbeiter der Krippe vorgesehen war. Da es genaue Vorschriften gibt, wie viel Platz pro Kind im Kita-Gebäude und im Außengelände vorzuhalten ist, kam ihnen die Idee, keine volle Kindergartengruppe mit bis zu 25 Kindern einzurichten, sondern eine kleinere mit bis zu 19 Kindern.

Die Mitarbeiter nutzen dann künftig einen anderen Raum. Auch das Außengelände, das bereits in unterschiedliche Bereiche für Krippen- und Kindergartenkinder eingerichtet ist, wird noch etwas erweitert.

„Träger und Genehmigungsbehörden müssen natürlich mitspielen“, sagt Laszinski. Und es gelang, sowohl das Einverständnis des Trägers DRK Region Hannover einzuholen, als auch das von der zuständigen Genehmigungsbehörde im Kultusministerium. „Die Möbelbestellung ist raus, und die Personalausschreibung läuft“, sagt Laszinski.

Am 1. August starten hier sieben Kinder

Die neue Gruppe wird am 1. August mit sieben Kindern starten und dann nach und nach bis März 2020 mit 19 Kindern vollgelaufen sein. Eine Lösung aller Kinderbetreuungsprobleme gibt es dann im Stadtgebiet von Pattensen aber nicht. Eine Lösung für die Einrichtung einer zusätzlichen Kita wird weiter gesucht.

