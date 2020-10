Pattensen

Im Pattenser Stadtgebiet soll erstmals ein Waldkindergarten entstehen. Die Suche nach einem geeigneten Gelände hat bereits begonnen. „Wir haben uns über das ganze Stadtgebiet verteilt schon mehrere Standorte angeschaut“, sagt Fachbereichsleiter Jörg Laszinski. Doch leicht gestaltet sich die Suche nicht.

Von den Flächen, die der Stadt gehören, gibt es nur wenige bewaldete Areale, sagt Laszinski. „Ein an sich geeignetes Grundstück mussten wir verwerfen, weil es in einem Überschwemmungsgebiet liegt.“ Zurzeit werde ein privates Grundstück favorisiert, das dann allerdings zugekauft werden müsse. Nähere Details will Laszinski noch nicht nennen.

Anzeige

Generell befürwortet der Fachbereichsleiter das Projekt auch persönlich: „Ein Waldkindergarten ist eine tolle Einrichtung, die das pädagogische Bildungsangebot in der Stadt bereichern wird.“ Darüber hinaus sei es für die Stadt auch finanziell lohnenswert. Das Geld stehe zwar nicht im Vordergrund, doch „eine Kindergartengruppe in einem Bauwagen ist billiger als eine weitere Gruppe in einem festen Gebäude“, sagt Laszinski.

Größere Projekte haben zurzeit Vorrang

Jedoch gebe es zurzeit vier große Projekte, die Vorrang haben: Der Bau der neuen Grundschule und des neuen Kindergartens in Schulenburg, die Erweiterung der Kindertagesstätte in Hüpede sowie der Umbau der Leinetalschule in Jeinsen in eine Kindertagesstätte. Diese Projekte seien auch nicht zu verschieben, weil die entstehenden Kita-Plätze benötigt werden. „Wir haben personell leider nicht die Kapazität, um die Einrichtung des Waldkindergartens vordringlich voranzutreiben“, sagt der Fachbereichsleiter.

Dennoch hat die Stadtverwaltung vorausschauend 70.000 Euro für den Doppelhaushalt 2021/2022 und für den Waldkindergarten angemeldet. Damit sollen der Kauf eines Bauwagens sowie die Einrichtung von Toiletten und einer Heizung abgedeckt werden. „Wir haben das Geld vorsorglich angemeldet, um handlungsfähig zu sein“, sagt Laszinski. Er hoffe, dass das Projekt innerhalb der nächsten zwei Jahre umgesetzt werden kann. Sollte dies doch nicht der Fall sein, bleibe das Geld einfach im Haushalt der Stadt.

Bis zu 15 Kinder können im Waldkindergarten betreut werden

Der Waldkindergarten wird sich an den Vorgaben des Niedersächsischen Kultusministeriums orientieren. So sollen dort bis zu 15 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren für maximal 30 Stunden die Woche betreut werden. „Für Krippenkinder ist der Waldkindergarten nicht geeignet“, sagt Laszinski. Unabhängig vom Standort des Waldkindergartens sollen Jungen und Mädchen aus allen Stadtteilen dort angemeldet werden können.

Steht die Einrichtung im Wald zum Beispiel wegen der Witterung für ein paar Tage nicht zur Verfügung, muss sich die Stadt um Ersatz kümmern. „Wir müssen immer auch einen möglichen Ausweichraum zur Verfügung haben. Auch den müssen wir noch finden“, sagt Laszinski. Wer den Kindergarten einmal betreibt, steht ebenfalls noch nicht fest. Die Stadt wird es laut des Fachbereichsleiters voraussichtlich nicht übernehmen. Kein Kindergarten im Stadtgebiet wird von der Stadt betrieben.

Bedarf am Waldkindergarten ist da

Den ursprünglichen Antrag für einen Waldkindergarten hat Ratsherr Uwe Hammerschmidt ( Bündnisgrüne) im Februar 2019 gestellt. Er steht auch immer noch dahinter. „Mir haben auch schon mehrere Eltern mitgeteilt, dass sie ihre Kinder dort anmelden würden“, sagte er. „Der Bedarf ist da.“ Er verweist darauf, dass in Gehrden noch dieses Jahr ein Waldkindergarten eröffnen soll, der von einer Elterninitiative betrieben wird. „Ich bin begeistert, dass mit so wenig baulichem Aufwand so ein Kindergarten errichtet werden kann“, sagt Hammerschmidt.

Gleichzeitig weist er darauf hin, dass viele Wälder durch die Trockenheit in den vergangenen Jahren gelitten haben. „Die Gefahr von herunterfallenden Ästen ist größer geworden. Das müsste zur Sicherheit der Kinder und Betreuer regelmäßig kontrolliert werden“, sagt er. Zu den verschiedenen möglichen Standorten für einen Waldkindergarten zählt auch der Oerier Wald. „Der wäre geeignet. Auch Pattensens Naturschutzbeauftragte Sibylle Maurer-Wohlatz hat schon bestätigt, dass die Bäume dort noch sehr gesund sind“, sagt Hammerschmidt.

Von Tobias Lehmann