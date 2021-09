Pattensen-Mitte

Torsten Rath war zunächst nicht begeistert, als er die Mitteilung der Stadt erhielt, am 12. September als Wahlhelfer tätig zu sein. „Ich bin nicht ganz freiwillig hier“, sagte er, nachdem er am Montagabend in der Aula der KGS Pattensen Platz genommen hatte. Doch der 44-Jährige aus Pattensen-Mitte nahm es schließlich gelassen. „Ich habe mir gedacht, das die Aufgabe dazugehört. Irgendwer muss die Arbeit ja schließlich machen.“ Deshalb machte er sich auf den Weg zur Ernst-Reuter-Schule, um sich die Wahlhelferschulung durch Vertreter der Stadt nicht entgehen lassen. „Ich bin ja auch schon ein wenig neugierig“, sagte Rath.

So ging es vermutlich den meisten der mehr als 60 Zuhörerinnen und Zuhörer. Für die Stadt waren der Gemeindewahlleiter und Erster Stadtrat, Axel Müller, die stellvertretende Gemeindewahlleiterin und Fachbereichsleiterin Zentrale Dienste, Andrea Steding, sowie Steffen Fuhse als Sachgebietsleiter Bürger- und Ratsbüro anwesend.

Lesen Sie mehr: Infos und Berichte zur Kommunalwahl in Pattensen

Genauigkeit geht vor Schnelligkeit

Müller versuchte, den Anwesenden die Angst vor Fehlern zu nehmen. „Wenn man sich an der Wahlniederschrift entlanghangelt, ist es eigentlich alles kein Problem und gut strukturiert.“ Steding ergänzte: „Es ist kein Hexenwerk.“ Ihr war es besonders wichtig, zu betonen, besonders bei der Auszählung am Abend „Genauigkeit vor Schnelligkeit“ zu stellen. „Es ist kein Wettrennen, und es erfordert Konzentration.“ Fuhse kalkulierte, dass es bis Mitternacht dauern könne, bis alle Stimmzettel gezählt sind.

Er erläuterte, dass die Wahlhelfer am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr in allen 15 Wahllokalen sämtliche Wahlurnen und Materialien vorfinden, die sie dann vor der offiziellen Öffnung des Wahllokals um 8 Uhr vorbereiten sollten: Spuckschutze aufstellen, jeweils zwei Wahlkabinen mit Sichtschutz herrichten, Kugelschreiber bereitlegen und regelmäßig mit Desinfektionsmittel reinigen. Fuhse erläuterte zudem, auf was die Wahlhelfer bei der detaillierten Wahlniederschrift, einem elf Seiten umfassenden Dokument, achten müssen. Außer den Namen aller anwesenden Wahlhelfer werden dort auch final die Ergebnisse eingetragen.

Was macht eigentlich der Rat der Stadt? Jede Stadt oder Gemeinde hat einen Rat. In dem Gremium sitzen die sogenannten Ratspolitiker, die die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt vertreten. Für diese Aufgabe werden sie von den Bürgern für fünf Jahre gewählt. Der Rat stimmt in seinen Sitzungen zum Beispiel darüber ab, wo eine neue Straße oder Schule gebaut oder wie viel Geld in Bibliotheken investiert werden soll. Der Rat kümmert sich somit um alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt oder Gemeinde. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wasserversorgung und Kanalisation. Für die verschiedenen Themen gibt es Arbeitsgruppen – die sogenannten Fachausschüsse wie den Bauausschuss, Haushaltsausschuss oder Sozialausschuss. In den Ausschüssen diskutieren die Experten eines Themas aus verschiedenen Parteien miteinander. Der Finanzausschuss ist zum Beispiel damit beauftragt, den Haushalt der Stadt zu planen und zu beraten, ob die Gewerbe- oder Grundsteuer angehoben oder gesenkt werden soll. Im Kulturausschuss geht es hingegen um die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie über Angelegenheiten der Volkshochschule. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Wann ist ein Stimmzettel ungültig?

Für Erheiterung sorgten Fuhses Beispiele für gültige und ungültige Stimmzettel. Ein gemalter Kringel um den aufgedruckten Kreis, in dem das Kreuz eigentlich gesetzt werden soll, oder ein deutliches Ausschraffieren gelten als gültige Stimmen. Wenn ein Wähler seinen Stimmzettel unterschreibt oder mit anderen Markierungen versieht, ist dieses Papier als ungültig zu werten. In strittigen Fällen stimmt der Wahlvorstand darüber ab, ob die Stimme gewertet werden kann.

Müller betonte, dass beim Auszählen das „Vieraugenprinzip“ gelten soll. „Eine Person schaut der anderen über die Schulter, ob diese auch richtig zählt“, sagt er. Nach dem lauten Ansagen, für wen die Kreuze auf einem Stimmzettel gemacht wurden, notiert eine andere dieses in einer Zählliste. Auch dort ist eine zweite Person dabei. So geht es in der Reihenfolge Regionspräsidentin oder Regionspräsident, Bürgermeisterin oder Bürgermeister, Regionsversammlung, Stadtrat und Ortsräte.

Erfrischungsgeld erst am Ende aushändigen

Zum Schluss hatte Steding noch einen Tipp für die Wahlvorstände parat. „Es hat sich als ratsam erwiesen, das Geld erst ganz am Ende auszuhändigen.“ Die Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher erhalten jeweils 35 Euro, alle übrigen Helferinnen und Helfer bekommen 25 Euro. Diese Aufwandsentschädigung heißt offiziell Erfrischungsgeld.

Die Stadt hatte eine zweite Schulung für Mittwochabend geplant. Diese sollte per Video aufgezeichnet und anschließend auf dem Youtube-Kanal der Stadt veröffentlicht werden. „Wer sich unsicher ist, kann dort alles noch einmal in Ruhe anschauen“, sagt Steding.

Von Mark Bode