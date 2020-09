Koldingen

Schon seit Jahren gibt es in Koldingen immer wieder Probleme mit Hochwasser. Doch nicht nur wenn die Leine über die Ufer tritt, werden Straßen und Wiesen überschwemmt. Bei starkem Regen steigt auch der Pegel des Mühlenbachs an. Deshalb hatte die Stadt Pattensen dort Pläne für ein Pumpwerk bereits weit vorangetrieben, aber es kam aus mehreren Gründen bislang nicht zu einer Realisierung. Jetzt steht ein alternativer Standort in der Diskussion.

Was aus Gründen des Artenschutzes einerseits hochwillkommen ist, sorgt andererseits für Schwierigkeiten beim Hochwasserschutz: Drei Biberfamilien haben sich im Fuchsbach beziehungsweise der Alten Leine angesiedelt. Ihre Dämme verursachen einen erhöhten Wasserspiegel auch im Koldinger Mühlengraben. Ursprünglich sah die Planung dort ein Pumpwerk vor, damit die Entwässerung der Siedlungsflächen weiter funktioniert und das Wasser nicht auf den Feldern der Landwirte stehen bleibt. Doch einerseits fehlten der Stadt dafür Grundstücke. Außerdem liegt die vorgesehene Fläche zum Teil in einem Naturschutzgebiet, das jetzt auch erweitert werden soll. Der Bau eines Pumpwerks „an dieser Stelle erscheint nicht genehmigungsfähig“, sagt Stadtsprecherin Andrea Steding.

Alternativer Standort kostet 270.000 Euro mehr

Deshalb habe die Verwaltung nach einem Alternativstandort gesucht. Gefunden hat sie ihn nahe des vorhandenen Schmutzwasserpumpwerks an der Kreuzung von Rethener und Redener Straße. Dort gehört der Stadt eine ausreichend große Fläche. Dennoch würden die Kosten nach Stedings Angaben mit rund 950.000 Euro um etwa 270.000 Euro höher ausfallen als an dem zunächst vorgesehenen Standort.

Ein wesentlicher Grund dafür sei die Entfernung des Pumpwerks zum Gewässer. „Es sind etwa 100 Meter vom Auslauf ins Gewässer. Es müsste eine Druckrohrleitung gebaut werden“, sagt Jörg Hinrichsen, Sachgebietsleiter Tiefbau. Hinzu käme die Umlegung von Anschlussleitungen einiger Anwohner und auch ein Regenwasserkanal müsste neu ausgerichtet werden. Laut Hinrichsen sei das Verfahren aber noch völlig offen sei. Der ursprüngliche Standort sei noch nicht zu 100 Prozent vom Tisch, man warte derzeit noch auf die Reaktion der Naturschutzbehörde. Der neue Standort sei das Ergebnis einer Studie, die parallel in Auftrag gegeben wurde. Diese will Hinrichsen am Montag, 28. September, um 19 Uhr in der Koldinger Ortsratssitzung vorstellen.

Biber dürfen nicht verjagt werden

Sollte der ursprüngliche Standort letztlich abgelehnt und der neue in Betracht gezogen werden, ist das Geld dafür allerdings noch nicht bewilligt. Das müsste der Rat entscheiden. Eine Änderung des Flächennutzungsplans oder die Aufstellung eines Bebauungsplans ist nach Auskunft des Ersten Stadtrats Axel Müller nicht erforderlich. Allerdings müsste noch die Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde bei der Region Hannover eingeholt werden. Sollte sie nicht erteilt werden, müssten die Koldinger weiter mit dem Problem leben: Gegen die Verursacher kann man nichts machen – Biber sind streng geschützt und dürfen nicht gestört oder gar verjagt werden.

