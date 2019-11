Die Stadt muss die Rauchmelder, Alarmanlagen und Notbeleuchtungen in ihren Grundschulen und Kindertagesstätten auf den neuesten Stand bringen. Den Nachbesserungsbedarf hat jetzt ein Sachverständiger bei einer Untersuchung der Anlagen festgestellt. Die Nachrüstung soll 105.000 Euro kosten.

Stadt muss Rauchmelder und Alarmanlagen in Schulen nachrüsten

