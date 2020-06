Pattensen

Soll der Neubau des Stadtbetriebshofs in Pattensen möglicherweise erst mehrere Jahre später entstehen? Die CDU-Ratsfraktion hat beantragt, die nötigen Neubauten und Sanierungen der acht Feuerwehrgerätehäuser vorzuziehen. Das gesamte Programm kann nach Auskunft der Verwaltung allerdings sechs bis acht Jahre dauern.

Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Thomas sagte in der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend, dass über die Gerätehäuser schon seit Jahren gesprochen werde. Einen Neubau des Betriebshofs hat die Stadtverwaltung erst in diesem Jahr vorgeschlagen. „Ich halte es für problematisch, diesem Neubau jetzt zuzustimmen. Das macht nach außen den Eindruck, dass wir die städtischen Mitarbeiter den ehrenamtlichen Mitgliedern der Feuerwehr vorziehen“, sagte er.

Neubau auf Betriebshof notwendig

Der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste Axel Müller warnte davor, die Gruppen gegeneinander auszuspielen. „Das dürfen wir nicht. Die Mitarbeiter des Betriebshofs und die Mitglieder der Feuerwehr sind für die Stadt beide wichtig“, sagte er. Die Verwaltung hatte in einer Vorlage zuvor ausgeführt, dass der Betriebshofsgebäude schon seit Jahren abgängig ist. Insbesondere die Sozialräume seien völlig unzureichend und entsprächen nicht mehr den Vorgaben der Berufsgenossenschaft und der Arbeitssicherheit. Allein die Kosten für den Umbau des Mitarbeiterbereichs sollen nach Schätzungen eines beauftragten Architekturbüros rund 250.000 Euro betragen.

Das Gebäude des Betriebshofs in Pattensen ist abgängig. Quelle: Kim Gallop

Aufgrund der „funktionalen und technischen Defizite“ des Gebäudes schlägt die Verwaltung vor, von einer Sanierung abzusehen und ein Konzept für einen Neubau zu erarbeiten. Dirk Meyer (UWJ) sagte, dass ihm die bisherigen Daten für diese Entscheidung nicht ausreichen. Ein Neubau werde seiner Schätzung nach bis zu 2 Millionen Euro kosten.

Axel Müller bezeichnete dies als Glaskugelleserei. Das Gebäude sei so abgängig, dass sich eine Sanierung nicht lohnen werde. „Wenn wir 250.000 Euro in eine Sanierung investieren, könnten wir das Geld auch gleich in einen Bach schmeißen. Dann könnten wir zumindest noch zusehen, wie es versinkt“, sagte Müller. Meyer sagte, dass er sich nicht für eine Sanierung ausspreche. „Ich möchte nur noch etwas mehr Fakten“, sagte er.

Bedarfsplan für die Feuerwehr soll Ende 2020 vorliegen

Jörg Walkowiak ( SPD) sagte, dass der Bau des Betriebshofs auf keinen Fall um mehrere Jahre verschoben werden dürfe. „Es geht hier auch um Fragen des Arbeitsschutzes, und wir als Rat haben eine Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern des Rathauses“, sagte er. Horst Raese (Freie Wähler) stimmte ihm zu. „Mitarbeiter des Betriebshofs müssen täglich in dem Gebäude arbeiten. Die Mitglieder der Feuerwehr gehen nur zu den Einsätzen und Übungen in die Gerätehäuser“, sagte er.

Die Stadt erstellt zurzeit erstmals einen Bedarfsplan für die Feuerwehr. Dieser soll Ende des Jahres vorliegen. Müller wies allerdings darauf hin, dass die Verwaltung den Ratsmitgliedern schon 2017 einen umfassenden Bericht über den großen Sanierungsbedarf der Feuerwehrgerätehäuser vorgelegt habe. „Passiert ist seitdem nichts“, sagte er und ergänzte, dass er dafür niemandem die Schuld gibt. „Ich sehe in dieser Angelegenheit den Rat und die Stadtverwaltung gemeinsam in der Verantwortung“, sagte er.

Fraktionen wollen noch beraten

Monika Schmalkuche ( SPD) regte an, dass die Verwaltung bis zum Ende des Jahres auch ein Konzept für den Neubau des Betriebshofes erarbeiten soll. „Dann haben wir den Bedarfsplan und das Konzept für den Neubau und können entscheiden, wie es weitergehen soll“, sagte sie. Müller hatte am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung deutlich gemacht, dass er diese Lösung auch bevorzuge. „Eine Priorisierung halte ich nicht für sinnvoll. Wir müssen jetzt beide Baustellen gleichzeitig voran bringen“, sagte er.

Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten schließlich mehrheitlich dafür, den Antrag der Verwaltung und den Antrag der CDU zunächst innerhalb der Fraktionen beraten zu wollen.

Von Tobias Lehmann