Pattensen

Einen höheren Geldbetrag als ursprünglich angenommen gibt es für die Stadt Pattensen. Noch in diesem Jahr sollen 415.000 Euro von der Region Hannover auf dem Stadtkonto landen. „Wir können das Geld sehr gut gebrauchen“, sagte Andrea Steding, Fachbereichsleiterin Zentrale Dienste. Die Region hatte bereits vor gut zwei Wochen angekündigt, die Regionskommunen mit insgesamt 35 Millionen Euro entlasten zu wollen. Nun fällt die Unterstützung der Region noch einmal 10 Millionen Euro höher aus. Der Anteil, der ursprünglich für Pattensen gedacht war, belief sich auf 323.000 Euro. Nun sind es fast 100.000 Euro mehr geworden.

Die 35 Millionen Euro stammen aus Mitteln des Bundes. Schon im Frühjahr hatte die Bundesregierung beschlossen, einen höheren Anteil an den Unterkunftskosten für Hartz-IV-Empfänger zu übernehmen. Regions-Finanzdezernentin Cordula Drautz hatte angekündigt, die Entlastung zur Hälfte an die Kommunen weiterzugeben. Die zusätzlichen 10 Millionen Euro stehen der Region zur Verfügung, weil sie vom Land mehr Geld erhält, als bisher kalkuliert wurde.

400.000 Euro weniger Einkommenssteuer

In Pattensen wird das zusätzliche Geld als allgemeines Deckungsmittel dienen. „Die Gelder sind in keiner Form zweckgebunden“, sagte Steding. Auf die Beratungen zum Doppelhaushalt 2021/22 habe diese Zahlung keinen Einfluss. Da die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt in diesem Jahr nicht wesentlich eingebrochen seien, habe es keine Ausgleichszahlung aus den Mitteln des Bundes und des Landes gegeben, sagte Steding. „Demgegenüber liegen jedoch die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer um etwa 400.000 Euro unter dem Planansatz“, ergänzte die Fachbereichsleiterin. „Dies ist wahrscheinlich auf die wachsende Arbeitslosigkeit und den weitreichenden Einsatz von Kurzarbeit während der Corona-Pandemie zurückzuführen.“

Bevor das Geld fließen kann, muss die Regionsversammlung aber noch zustimmen. Diese kommt am 15. Dezember zusammen. Die Abstimmung gilt allerdings als Formsache.

Von Mark Bode