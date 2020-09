Hüpede

In einem Jahr läuft die bereits mehrfach verlängerte Genehmigung für das temporäre Kita-Modul in Hüpede endgültig aus. Bis dahin muss die Stadt eine Alternative schaffen. Denn die Plätze werden weiterhin benötigt. Die Stadtverwaltung hat jetzt zwei mögliche Varianten untersucht: Den kompletten Neubau einer drei- bis vierzügigen Kindertagesstätte auf einem noch nicht festgelegtem neuen Grundstück und einen dauerhaften Anbau an die bestehende Kindertagesstätte am Karl-Simrock-Weg.

Ein Neubau ist deutlich teurer als ein Anbau

Ein Neubau wird nach Schätzung der Verwaltung je nach Gruppengröße zwischen 1,7 und 2,5 Millionen Euro kosten. Dazu kommen die Kosten für das noch zu kaufende Grundstück, das bis zu 2500 Quadratmeter groß sein muss. Deutlich günstiger ist die Alternative eines Anbaus. Hierfür veranschlagt die Verwaltung lediglich 470.000 Euro. Zusätzlich müssen noch die Kosten für eine temporäre Unterbringung der Kinder an einem anderen Ort eingeplant werden. Der Anbau soll an der Stelle erfolgen, wo jetzt das Kita-Modul steht, sodass die Kinder für die Dauer der Bauzeit an anderer Stelle betreut werden müssen. Die weiteren Kindertagesstätten in der Stadt sind alle belegt und stehen nicht zur Verfügung. Die Verwaltung prüft deshalb gerade, auf welchem städtischen Grundstück die Kinder übergangsweise untergebracht werden könnten.

Anzeige

Der Anbau soll in sogenannter Modul-Bauweise erfolgen. Der Erste Stadtrat Axel Müller erläutert, dass dies jedoch nicht mit einem temporären Modul zu vergleichen sei. „Es werden Fertigteile in einem Unternehmen produziert und dann vor Ort verbaut. In der Qualität unterscheidet sich das nicht von dem Massivbau des bestehenden Gebäudes“, sagt Müller. Die Kindertagesstätte wurde 1997 gebaut und hat 2018 eine neue Heizung bekommen. Sie benötigt in nächster Zeit einen neuen Anstrich. Zudem muss der Linoleumboden ausgetauscht werden. Die Verwaltung schätzt die Unterhaltungskosten für das Gebäude in den nächsten zehn Jahren auf rund 60.000 Euro.

Weitere NP+ Artikel

Damit bleibt die Variante des Anbaus immer noch deutlich günstiger als ein kompletter Neubau. Die Verwaltung empfiehlt deshalb auch den Anbau, der sich zudem in einer deutlich kürzeren Zeit umsetzen lässt. Müller schätzt, dass dieser Ende 2021 den Kindern zur Verfügung gestellt werden kann.

CDU-Ortsratsfraktion schlägt Module auf benachbartem Grundstück vor

Eine dritte Variante hat jetzt noch die CDU-Ortsratsfraktion Hüpede/Oerie ins Spiel gebracht. Sie will die Möglichkeit prüfen lassen, ob auf dem Gelände des Spielplatzes am Astrid-Lindgren-Weg, in direkter Nachbarschaft der Kindertagesstätte, hochwertige Module dauerhaft aufgestellt werden können. Der Zugang zur Kindertagesstätte könnte über die Spielstraße auf das Außengelände der Einrichtung erfolgen. Diese Alternative habe den Vorteil, dass der Betrieb der Kindertagesstätte nicht gestört wird und die Kinder auch nicht temporär an einem anderen Ort untergebracht werden müssen.

Der Ausschuss für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung wird über das Thema in der Sitzung am Dienstag, 29. September, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule diskutieren. Die endgültige Entscheidung trifft der Rat am Donnerstag, 8. Oktober.

Von Tobias Lehmann