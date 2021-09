Pattensen

Das letzte Wahllokal in Pattensen hatte am Sonntagabend erst gegen 19.30 Uhr geschlossen. Vor vielen Wahllokalen hatten sich zur Kommunalwahl am 12. September über den Tag verteilt immer wieder lange Schlangen gebildet. Geduld war gefragt. Die hatten nicht alle und zogen enttäuscht wieder ab. Geduld war auch beim Auszählen der Stimmen gefragt. Erst um 6.27 Uhr am Montagmorgen wurde das letzte Briefwahlergebnis als Schnellmeldung übermittelt. Die Gemeindewahlleitung äußert sich nun zu der Kritik und zieht Bilanz.

Andrea Steding (von links), Axel Müller und Steffen Fuhse haben am Dienstagabend dem Wahlausschuss die Ergebnisse der Kommunalwahl vorgestellt. Quelle: Mark Bode

Alle, die bis 18 Uhr am Ende der Schlange vor einem Wahllokal anstehen, dürfen von ihrem demokratischen Recht noch Gebrauch machen, hatte Gemeindewahlleiter Axel Müller im Vorfeld angekündigt. Lange Warteschlangen hatten sich nicht nur vor den Pattenser Wahllokalen gebildet. „Das war überall so, deshalb ist das kein Organisationsfehler unsererseits“, sagt Müller. In vielen Kommunen, darunter auch in Hannover, mussten sich Wählerinnen und Wähler eine gefühlte Ewigkeit gedulden. Doch die Ausdauer hätten in Pattensen nicht alle gehabt.

Drei vergebliche Wahlversuche

Beispielsweise berichtet Olaf Gösmann aus Pattensen-Mitte davon, dass er mit seiner Frau am Sonntag dreimal den Versuch unternommen habe, die Stimmen im Wahllokal Pattensen-Mitte 4 an der Koldinger Straße abzugeben. „Bei jedem dieser Versuche, die sich über unterschiedliche Tagesphasen verteilten, trafen wir auf erhebliche Warteschlangen, die ein stundenlanges Anstehen erforderten“, sagt Gösmann. „Nach dem dritten Versuch gegen 17.30 Uhr haben wir auf das Wählen verzichtet.“ Der Bürger fürchtet „demokratieschädliche Folgen“ und spricht davon, dass „durch die geschilderten Bedingungen die vielfach im Vorhinein getätigten Wahlappelle konterkariert worden“.

Bei der Stadt gingen ebenfalls bereits am Sonntag mehrere Meldungen über Beschwerden ein. „Natürlich finden wir es nicht toll. Es ist schade, wenn Leute frustriert nach Hause gehen, ohne gewählt zu haben“, sagt Müller. Doch es habe auch viele andere Beispiele gegeben, die geduldig warteten.

Pattensen fehlen größere Räume

Gösmann kritisiert, dass die Verwaltung nicht auf die absehbaren Problematiken während der Corona-Pandemie vorbereitet gewesen sei. Doch Müller kontert: „Wir haben nicht überall größere Räumlichkeiten“, sagt er. Und: „Wir können nicht zu jeder Wahl die Wahlräume ändern.“ Steding ergänzt: „Wir könnten 30 Wahlbezirke festlegen. Aber dann bräuchten wir auch entsprechende Räume und auch Wahlhelfer.“ Bei der Kommunalwahl hatte die Verwaltung die Wahlvorstände bereits von acht auf zehn Personen aufgestockt. „Noch mehr bringt nichts, denn irgendwann stehen sich die Leute gegenseitig im Weg“, sagt Müller.

Ali Kara, Fachbereichsleiter Soziale Dienste und Wahlvorstand bei der Kommunalwahl, zeigt die zusätzlich gebastelte Wahlkabine im Wahllokal in Koldingen. Quelle: Mark Bode

In Koldingen ist der Wahlvorstand zwischenzeitlich kreativ geworden und hat sich eine große Pappe besorgt. Daraus bastelten die Wahlhelfer um Ali Kara, Fachbereichsleiter Soziale Dienste, einen Sichtschutz für eine dritte Wahlkabine. „Das hat geholfen, dass die Warteschlange schnell kürzer wurde“, berichtet Kara. Doch das Bauen zusätzlicher Wahlkabinen sei laut Müller aufgrund der geltenden Hygieneregeln und des meist begrenzten Platzes nicht an allen Standorten möglich gewesen.

45 Minuten in der Wahlkabine

Problematisch sei es laut der stellvertretenden Gemeindewahlleiterin Andrea Steding gewesen, dass in den meisten Wahllokalen gleich fünf Zettel ausgehändigt wurden, auf denen bei Rat, Ortsrat und Regionsversammlung jeweils bis zu drei Kreuze möglich waren. Diese Zettel waren teils unhandlich und wurden von den Wahlhelfern nicht immer vorab gefaltet, obwohl die Wahlleitung bei der Schulung der Wahlhelfer explizit darauf hingewiesen hatte. Das hätte ältere Menschen teils vor Probleme gestellt. Und die Verweildauer in den Wahlkabinen erheblich verlängert. Müller berichtete davon, dass im Wahllokal im Rathaus ein älterer Mann 45 Minuten eine Wahlkabine besetzt habe. „In der Zeit kann dort kein anderer wählen, da können wir aber nichts machen“, sagt er.

Gösmann hat die Befürchtung, dass sich ähnliche Szenen zur Bundestagswahl und zur Stichwahl zum Regionspräsidenten oder zur Regionspräsidentin abspielen könnten. Doch Steding beruhigt: „Es wird nicht wieder so ablaufen.“ Denn die Anzahl der Stimmzettel ist geringer und diese seien zudem übersichtlicher.

Hüpeder Wahlbezirk soll geteilt werden

Die Verwaltung zieht allerdings ihre Lehren aus den Abläufen und denkt darüber nach, den Wahlbezirk Hüpede in zwei zu teilen. „Der ist inzwischen sehr groß geworden“, sagt Steding. Müller erklärt, dass die Stadt versuche, sämtliche Wahlbezirke bei unter 1000 Wahlberechtigten zu halten. In Hüpede sei dieser Wert inzwischen übertroffen. Im Nachhinein musste Müller zugeben, dass ein sechster Briefwahlvorstand sinnvoll gewesen wäre. Denn die fast 1800 abgegebenen Briefwahlstimmen im Bereich Pattensen-Mitte seien für einen Wahlvorstand zu viel gewesen.

Von Mark Bode