Stadt verärgert über Kritik der Unabhängigen

Die Stadtspitze von Pattensen hat verärgert auf die öffentliche Kritik der Unabhängigen von UWG und UWJ reagiert. Die Stadt hatte einen langen Fragenkatalog der Elterninitiative „Rettet die Leinetalschule“ beantwortet.

Die Unabhängigen hatten unter anderem unzureichende Kostenberechnungen in der Antwort kritisiert. Außerdem seien die sozialen und gesellschaftlichen Folgen der Schulschließung für Jeinsen nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Die Fragen der Eltern seien „aus rein fachlicher und verwaltungstechnischer“ Sicht beantwortet worden, betonte dagegen Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann. Dies sei zunächst in der AG Stadtentwicklung, in der Vertreter von Rat und Verwaltung nichtöffentlich tagen, so gefordert worden. „Nicht jeder steckt ja fachlich so tief drin in den Thema.“

Die Kinder des Jahrgangs 3/4 und die Pädagogischen Mitarbeiterinnen Renate Thünken (hinten) und Katharina Fröhlich (vorne rechts) essen zu Mittag in der Mensa der Leinetalschule Jeinsen. Quelle: Renate Beblo

Politik: Entwurf nicht diskutieren

Nach Auskunft des Ersten Stadtrats Axel Müller seien die Antworten im Entwurf in der AG vorgelegt worden. Sie sollten vor der Veröffentlichung diskutiert und abgestimmt werden. Dann hätten die Ratsvertreter aber gesagt: „Das ist die Meinung der Verwaltung, nicht der Politik.“ Deshalb sei der Entwurf nicht zu Ende diskutiert worden und schließlich so von der Stadt veröffentlicht worden.

Ein Vorwurf der Unabhängigen zielt darauf, dass unter mehreren Fragen – etwa unter der nach den sozialen Folgen der Schulschließung für das Dorf – steht: „Die Beantwortung der Frage ist nicht beabsichtigt.“

Hätten die Ratsvertreter in der AG weiter mitgearbeitet, hätte man auch diese Themen bearbeiten können, sagte Müller. „Und dann wird das im Nachhinein kritisiert, dass Fragen nicht beantwortet sind.“

Die Unabhängigen hatten auch bemängelt, dass Kostenschätzungen für die Vorschläge der Verwaltung – Leinetalschule Jeinsen schließen und dafür neue Grundschule im benachbarten Schulenburg bauen – fehlten oder nicht umfassend genug seien.

„Wir halten die Zahlen für ausreichend“, betonte jetzt Müller. Denn das Gebäude der Leinetalschule müsse in jedem Fall umgebaut werden, auch, wenn es weiter als Schule genutzt wird. Es müsse im Rahmen der Inklusion und der Digitalisierung angepasst werden, und die neu eingerichtete Mensa sei nur für drei Jahre genehmigt. Auch dafür müsse Ersatz geschaffen werden.

Erst fordere die Politik erweitertes Zahlenmaterial und ziehe es dann in Zweifel. „Wenn wir keine Zahlen liefern, wird das kritisiert, und wenn wir Zahlen liefern, auch“, sagte Müller. Auf ihn wirke dieses Hin und Her wie der Versuch der Politik, die Entscheidung über die Zukunft der Leinetalschule hinaus zuzögern. „Das ist kein guter Stil.“

Jörg Laszinski, als Fachbereichsleiter unter anderem für Schulen und Kitas verantwortlich, sieht Vorteile beim Umbau der Leinetalschule zur Kita: „Die Kleinsten bleiben im Ort und werden in der neuen Kita betreut.“ Außerdem verwies er auf eine Stellungnahme der Landesschulbehörde, in der die Schließung der Leinetalschule aus pädagogischer Sicht positiv gesehen wird. Dort gehen derzeit 40 Kinder zur Schule.

„Sind es dauerhaft unter 50 Kindern, ist der Erhalt einer Schule nicht sinnvoll“, sagte Laszinski. „Wenn ich Jeinser wäre, müsste ich davon ausgehen, dass mein Kind eine schlechtere Schulbildung erhält, als andere.“

Bürgermeisterin Ramona Schumann wandte sich zudem entschieden gegen „die mangelnde Wertschätzung“ der Verwaltung durch die Politik. „Da leidet der ganze Apparat drunter“, sagte sie. Außerdem müssten Verwaltung und Politik irgendwann zu einer Entscheidung kommen – „auch zu einer unpopulären“.

