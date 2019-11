Stadt und KGS starten mit gemeinsamer Jugendarbeit

Pattensen

Die Stadt Pattensen geht neue Wege bei der Jugendpflege. Darüber informierte Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann jetzt die Mitglieder und Zuhörer im Sozial- und im Schulausschuss. Der Jugendtreff am Corvinusplatz in der Altstadt wird aufgegeben. Die Angebote der Jugendpfleger werden in die Freizeiträume der Ernst-Reuter-Schule ( KGS) Pattensen verlegt.

Für diese grundlegende Veränderungen gibt es laut Stadt unterschiedliche Gründe: Es fehlt die Akzeptanz der Zielgruppe für die derzeit angebotene Jugendarbeit. Außerdem sprechen bauliche Gründe dafür, den Jugendtreff zu schließen.

„Bereits im Fachhauschuss im November 2018 haben die Jugendpfleger berichtet, dass mal gar keine oder maximal 15 Jugendliche und Kinder den offenen Treff besuchen“, sagt Bürgermeisterin Ramona Schumann. Andererseits habe sich der von der Jugendpflege organisierte Ferienpass – der inzwischen sogar in allen Schulferien angeboten wird – sehr positiv entwickelt. Dies zeige, „dass ein großer Bedarf an jugendpflegerischer Arbeit vorhanden ist“.

Jugendliche hatten sich Jugendtreff an der KGS gewünscht

Schumann erinnert auch an eine Umfrage unter Jugendlichen der Ernst-Reuter-Schule ( KGS) Pattensen. Damals hatte sich die Mehrheit der Schüler die Verlegung des Jugendtreffs an die KGS gewünscht. „Die Zusammenarbeit der Ernst-Reuter-Schule mit der Stadtverwaltung hat sich sehr positiv entwickelt“, ergänzt Schumann. „Durch gemeinsame Projekte und Initiativen möchten wir noch enger zusammenwachsen und begreifen uns als Gemeinschaft.“ Die Verlegung der Jugendarbeit in die Freizeiträume der KGS seien der erste Schritt einer vernetzten Arbeit der schul- und jugendpflegerischen Arbeit.

Daniel Gutekunst (links) und Tim Riebe sind Jugendpfleger in Pattensen. Die Dritte im Bunde ist Claudia Bank. Quelle: Kim Gallop (Archiv)

Bei der Stadt Pattensen sind in der Jugendpflege Claudia Bank, Daniel Gutekunst und Tim Riebe beschäftigt. Sie werden ihre Büros vom Jugendtreff in das Rathaus verlegen. An der KGS sind drei Sozialpädagogen angestellt, die die Schüler unter anderem bei der Berufsorientierung begleiten. Karsten Oppermann ist für die Schulsozialarbeit zuständig.

Gebäude von 1900 ist marode

Dass der Jugendtreff in der Altstadt geschlossen wird, liegt auch daran, dass das 1900 erbaute Gebäude ein Sanierungsfall ist. „Wir haben zunehmend Probleme mit der EDV und der Telefonanlage, und auch die elektrischen Leitungen bereiten uns Sorgen“, berichtet Axel Müller, Erster Stadtrat und zuständig für den Baubereich. Es sei auch nicht möglich, den Jugendtreff barrierefrei auszubauen. „Eine bauliche Ertüchtigung wäre unwirtschaftlich.“ Das Gebäude gehört der Stadt, es soll zum Verkauf angeboten werden.

Bürgermeisterin Schumann kündigt an, dass ein neues Konzept für die Jugendarbeit noch erarbeitet wird. So eröffnet der Um- und Teilneubau der Grundschule Pattensen „eine Ausdehnung der Jugendarbeit auf weitere Standorte“ außer der KGS. Langfristig sollen auch Angebote in den Ortsteilen gemacht werden – etwa in der neuen Grundschule, die in Schulenburg gebaut werden soll.

Wer will, kann am Konzept für Jugendpflege mitarbeiten

„Wir haben jetzt die Chance, ganzheitlich die städtische Jugendpflege neu aufzustellen und die Beschäftigten können sich noch dazu aktiv einbringen und ein maßgeschneidertes eigenes Konzept entwickeln“, sagt Schumann. „Wir schaffen nun erstmal die baulichen und organisatorischen Voraussetzungen und sind gespannt auf die Ideen und Umsetzungen.“

An dem neuen Konzept wird auch das Jugendparlament (Jupa) mitarbeiten. Ratsmitglied Jens Ernst hatte dies – nachdem er die Bereitschaft des Jupa abgefragt hatte – im Schulausschuss beantragt. Der Antrag wurde einstimmig empfohlen.

Neue Ideen wie zusätzliche Kooperationen mit der Region Hannover, der karitativen Verbände und Jugendverbände sind laut Schumann außerdem in der Überlegung. Wer sich beim neuen Konzept aktiv einbringen will, kann sich per E-Mail unter rathaus@pattensen.de melden.

Von Kim Gallop