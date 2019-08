Stadt legt Blühstreifen für Insekten an

Pattensen - Stadt legt Blühstreifen für Insekten an Naturnahe Pflanzungen in den Ortsteilen von Pattensen sollen Bienen und auch Vögeln Schutz und Nahrung bieten. Das freut Naturschützer und viele Bürger. Aber manche Anwohner fürchten Distelsamen in ihren Vorgärten.

Ramona Schumann und Dustin Opitz schauen sich den Blühstreifen an der Dammstraße in Pattensen-MItte an. Quelle: Kim Gallop