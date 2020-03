St. Maria lädt zum Weltgebetstag ein

Pattensen/Hemmingen

Die Liturgie zum Weltgebetstag 2020 stammt aus Simbabwe und trägt den Titel „Steh auf und geh!“. Der ökumenische Weltgebetstag wird am Freitag, 6. März, in 170 Ländern gefeiert. Die katholischen und die evangelischen Gemeinden laden zu drei Gottesdiensten in Pattensen, Hemmingen und Hannover-Ricklingen ein.

Für die Liturgie hat eine Künstlerin aus Simbabwe einen zeitgemäßen Gedanken aufgegriffen: Die Aufforderungen, sich von starrem, ausweglos erscheinenden Verhalten zu lösen und sich stattdessen engagiert für Verbesserungen in verschiedenen Bereichen einzusetzen, sollten jeden ansprechen, heißt es in der Ankündigung.

Simbabwe hat schwere Zeiten hinter sich

Simbabwe ist ein Land viermal so groß wie Österreich mit etwa 16 Millionen Einwohnern. Es hat in den letzten Jahren eine bewegte Geschichte aufzuweisen. Jetzt ist es eine Republik mit Präsidialsystem unter Emmerson Mnangagwa, aber unter dem Vorgänger Robert Mugabe wurde es diktatorisch ausgebeutet. Morde der politischen Gegner waren an der Tagesordnung.

Langsam erholt sich das Land, dessen Bevölkerung zu 87 Prozent aus Christen besteht, davon sind 75 Prozent anglikanisch und acht Prozent römisch-katholisch. In Simbabwe werden 16 Sprachen gesprochen, wobei Englisch weiterhin die Amtssprache darstellt.

Künstlerin will zum Handeln anregen

Die Künstlerin des Titelbildes, Nonhlanhla Mathe, die seit 15 Jahren Malerin ist, stellte bereits in der National Gallery of Zimbabwe aus und wurde auch ausgezeichnet. Ihr Bild stellt den Wandel aus der dunklen Vergangenheit in die hoffnungsfrohe, bunte Zukunft dar. Voraussetzung seien Mut, tatkräftiges Handeln und Gottvertrauen, so die Künstlerin.

Das Bild fordere den Betrachter auf, sein Tun zu überdenken, Sichtweisen zu ändern und – mit dem das Ziel vor Augen – auch zu handeln. „Steh auf und geh!“ sei Motivation für alle, die mutlos geworden sind angesichts der auf verschiedenen Gebieten ungewissen Zukunft.

Schulenburger und Jeinser nach Rössing eingeladen

Am Freitag, 6. März, werden Menschen in allen Teilen der Erde ökumenische Gottesdienste zum Weltgebetstag feiern. Die ökumenischen Gottesdienste beginnen jeweils um 18 Uhr in St. Thomas in Ricklingen und in der Friedenskirche in Arnum und um 18.30 Uhr in St. Maria in Pattensen-Mitte. Zu dem Gottesdienst in St. Maria lädt auch die evangelische Kirchengemeinde St. Lucas Pattensen ein.

Die Kirchengemeinden Schulenburg und Jeinsen feiern den Weltgebetstag traditionell gemeinsam mit den Kirchengemeinden Barnten und Rössing. Der Gottesdienst beginnt am Freitag, 6. März, um 18 Uhr in Rössing in der St. Peter und Paul-Kirche.

