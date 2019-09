Der seit Jahren steigende Fehlbetrag im städtischen Haushalt zählte dieses Jahr zu den großen Themen in Pattensen. Bürgermeisterin Ramona Schumann will jetzt einen Haushaltsentwurf vorlegen, der ein Defizit von 3 Millionen Euro nicht überschreitet. Ob das gelingt, erfahren Bürger und Politiker am Donnerstag.