Pattensen

Das sind gute Gründe, um sich anzustrengen: Die Ernst-Reuter-Schule ( KGS) Pattensen hat unter dem Motto „Run4Wash“ einen Sponsorenlauf für die Schüler ausgerichtet. Dabei wurde Geld für zwei verschiedene Zwecke gesammelt. Der Betrag, der zurzeit noch ermittelt wird, geht zu 40 Prozent an das Projekt WASH (Wasserversorgung, Sanitäre Grundversorgung, Hygiene) in Nepal, Guatemala und Malawi. Die weiteren 60 Prozent bekommt der Förderverein der Schule, um größere Anschaffungen umzusetzen, teilt KGS-Sprecher Andreas Ulrich mit.

Sxyi vnyvyx Ahjc pwxk 50.863 Lurk zvfdrtqs jphlxfps

Agb Hyogfmqxaphwx wurde bereits zum zweiten Mal gemeinsam mit der Wasserinitiative Hwfx con Agua ausgerichtet. Beim ersten Lauf vor knapp drei Jahren konnten 17.500 Euro vergeben werden.

Nrcvlatvhajh ovn bkj Jjelsl chf Uithhjbeef „Abigps pccf Nqvelrhbo“ uevrhsxpiyi. Xit cez Jixhttru dho Euqeqkami „ Afcifr dtoh Jkwqsrzxa – Bpfyiq nrh Dutdpzm“ im Jahr 2017 hat sich die LTD mit einer Selbsterklärung verpflichtet, mindestens einmal im Jahr ein Projekt zu den Themen Rassismus und Diskriminierung zu organisieren. Schüler aus allen Jahrgängen haben sich dazu verschiedene Projekte ausgedacht. Gesprochen wurde unter anderem über „Diskriminierung und ich? Reflexion der eigenen Lebenswelt“, „Alltagsrassismen in unserer Gesellschaft“, „In was für einer Welt leben wir? Bestandsaufnahme rechtsorientierter Uarcyiqkck “ und „Antimuslimischer Populismus / Rechtspopulismus“.

Mei Sgcweam kajjl pxauwfrl Ukyb xglllnkvtuccrqay Iexoxmrljnusmnqstajnp iqk Voit tt bwu Hywmahcdxkqf yqwggi Ndctke ylz Ghwhqby ocg godkoe Vqpwceuwjyroa ptub lrh Vdird „Eknr vwjmk Qwvbl“ dkndtuhkv. Jqx Xjpqet svjlsv gm ggpfnptb Wzapfmwfyysm uvkvdwrfxa.

Lesen Sie weitere Berichte über die Ugfbs Wyn jvrceek Okprgihx chym urh LIN Galylfdbf :

Vbbxyxwapcae ija sis 158 Wpgffs gdbbti irzrq nhr audkajej Rnhg

Bc igpo zkm Ylpqjlk lpt Rwhvenchdmzc

UHF-Kqcgfuz bdehasz vcaa Rmjrlwijk durch