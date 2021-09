Es sind Probleme, die es in nahezu allen Vereinen gibt: Kaum jemand ist bereit, ein Ehrenamt zu übernehmen. Im Sozialverband in Pattensen haben die Ortsverbände nun die Notbremse gezogen und eine Fusion beschlossen.

Die geselligen Zusammenkünfte soll es in Zukunft weiterhin in den einzelnen Ortsgruppen des SoVD geben, kündigt der Stadtverbandsvorsitzende Hans-Friedrich Wulkopf an. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)