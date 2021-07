Pattensen-Mitte

Der Garagenflohmarkt kam bei den Besuchern prima an: Mehrere Hundert Flohmarktliebhaberinnen und -liebhaber hat es am Sonntag auf die Straßen und Wege im Neubaugebiet Pattensen-Mitte-Nord gezogen. Fast 60 Anlieger in den drei Bauabschnitten zeigten dort mit bunten Luftballons an ihren Grundstücken an, dass sie sich an der von den Anliegerinnen Ann-Christin Henkel und Irina Klindworth gemeinsam geplanten Aktion beteiligen. Dabei sammelten die Teilnehmer auch noch Spenden für die von einer Bürgerinitiative geforderte Sportanlage. Rund 1.000 Euro sind laut Organisatoren dabei zusammengekommen.

Zwischen 10 und 13 Uhr hatten die vielen von Stand zu Stand bummelnden Flohmarktbesucher die Wahl zwischen Kinderbekleidung, Spielzeug und Büchern, Mode für Erwachsene, Dekoartikeln und sogar einem Motorrad – dieses allerdings nicht zu einem flohmarktüblichen Preis. Bei Nele (8) und ihrem Cousin David (6) gab es einen Rasenkantenschneider. „Papa hat jetzt einen neuen ohne Kabel“, begründet Nele den Verkauf des Gartengerätes.

Besucher entdecken Preiswertes für Kinder

„Das ist super, dass wieder etwas los ist und man die Möglichkeit hat, Preiswertes für die Kinder zu finden“, sagte Ronja Sarbok. Die Bennigserin ist an ihrem sechsten Hochzeitstag zusammen mit Ehemann Nils und den Kindern Mattes (3) und Tara (1) extra zum Stöbern nach Pattensen gekommen. Für Tara gibt es eine Regenjacke, für Mattes eine Stoffpuppe von Benjamin Blümchen.

Zur Galerie Die Anwohner des Neubaugebietes Pattensen-Mitte-Nord haben zum zweiten Mal einen Garagenflohmarkt organisiert. Dabei sammelten sie Spenden für den sogenannten Multi-Sport-Court.

Wer sich zwischendurch stärken wollte, war bei Wiebke Kühn an der richtigen Adresse. Bei ihr gab es frische Waffeln. „Etwa 100 Stück haben wir gegen eine Spende abgegeben“, sagte sie.

Beim ersten Flohmarkt waren 15 Anwohner dabei

„Das ist jetzt unser zweiter Flohmarkt im Neubaugebiet. Im Herbst 2020 hatten etwa 15 Nachbarn beim ersten teilgenommen“, sagte Organisatorin Henkel. „Dieses Mal sind wir vorher von Tür zu Tür gegangen und haben viele Infozettel dafür verteilt“, ergänzte Klindworth. Das habe für deutlich mehr positive Rückmeldungen gesorgt. „Einige sind noch ganz spontan dazu gekommen“, sagt sie.

Neben dem Kennenlernen der neuen Nachbarn war das zweite Ziel dieser Veranstaltung das Sammeln von Spenden. Jeder, der etwas verkauft hat, war gebeten worden, nach eigenem Ermessen etwas zugunsten des geplanten Sportplatzes, des sogenannten Multi-Sport-Courts, zu spenden. Flohmarktbesucher konnten zudem Geld in extra dafür aufgestellte Sparschweine stecken.

400.000 Euro für Sportanlage erforderlich

„In Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative und dem Jugendparlament wollen wir erreichen, dass in Pattensen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein zusätzlicher Raum für Freizeit- und Randsportarten geschaffen wird. Hier kann man sich dann frei bewegen und begegnen“, sagte Klindworth. Nach erster Schätzung werden mehr als 400.000 Euro für das ambitionierte Projekt benötigt. Überwiegend soll dieses Geld aus Fördermitteln und Spenden stammen. Die eingenommenen Flohmarktgelder werden bis dahin auf einem Verwahrkonto der Stadt Pattensen treuhänderisch angespart.

„Ich finde es vorbildlich, dass sich das Jugendparlament hier beteiligt und mit Verantwortung übernimmt“, sagte Bürgermeisterin Ramona Schumann. Mit mehreren Ratsmitgliedern und Kandidaten für die Kommunalwahl im September besuchte sie den Garagenflohmarkt und zeigte sich begeistert: „Ich bin ein großer Flohmarktfan und freue mich sehr über diese lebendige Veranstaltung. Das ist heute eine Win-win-Situation für alle Beteiligten“, so die Rathauschefin.

Nächste Auflage ist für 3. Oktober geplant

Flohmarkt-Verkäuferin Stefanie Behrends, die für die CDU für die Regionsversammlung kandidiert, ergänzte: „Das ist eine super Aktion, um mit dem Multi-Sport-Court Jugendlichen etwas im Ort zu bieten. Hoffentlich gibt es dafür im Herbst eine Flohmarktfortsetzung.“ Diese soll es laut Organisatorinnen voraussichtlich am 3. Oktober geben.

Von Torsten Lippelt