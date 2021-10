Pattensen-Mitte

Ferienzeit ist Freizeit. Und die wollen Kinder und Jugendliche ausnutzen, um am ersten Schultag von tollen Erlebnissen berichten zu können. Angebote, wie der alljährliche Ferienpass der Jugendpflege, werden da gern angenommen – auch in den Herbstferien.

Kinder basteln Stoffwichtel

Dazu zählt auch das Basteln von Stoffwichteln, mit dem sich am Dienstagnachmittag fünf Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren im Werkraum der KGS beschäftigen. „Wir basteln und nähen die kleinen, lustigen Männchen aus Stoff, befüllen und verzieren sie“, sagt Anne Wölk. Seit 2017 betreut die Bennigserin bei allen Ferienpasszeiten die Kinder mit wechselnden Aktionen. Dieses Mal sind es mit den Pattensern Lara und Max (beide 7), Lenja (8), Maira (9) und der Koldingerin Emma (11) vier Mädchen und ein Junge, die eifrig an den rund 18 Zentimeter großen Stoffwichteln arbeiten.

„Die können als lustiger Türstopper verwendet werden“, sagt Wölk. Lara möchte ihren Wichtel aber lieber unter das Sofa stellen. „Und ich werde meinen verschenken. Aber ich verrate nicht, an wen. Sonst liest derjenige es ja schon in der Zeitung“, sagt Emma.

Vor Corona waren es mehr Anmeldungen und Veranstaltungen

Im Jahr 2019 – also vor der Corona-Pandemie – gab es etwa 280 Anmeldungen und insgesamt etwas mehr Veranstaltungen zum Herbstferienpass. In diesem Jahr sind es aktuell 184 Kinder, die bei insgesamt 27 Aktionen angemeldet sind. Trotz des leichten Rückganges bei der Teilnehmerzahl und den Terminen, die Jugendpfleger Tim Riebe mit den Auswirkungen des Coronavirus erklärt, ist er mit der Auslastung der einzelnen Veranstaltungen recht zufrieden: „Wir sind gut ausgebucht.“

Für 2022 plant Riebe 160 Aktionen

Der Organisator der Ferienpassaktionen wagt bereits einen Blick in die Zukunft. „Unser Jahresziel für 2022 sind wieder rund 160 Veranstaltungen – 30 jeweils zu Ostern und im Herbst, sowie 100 in den Sommerferien“, sagt Riebe.

Bereits vor den Herbstferien habe es viele Anmeldungen zu den Veranstaltungen gegeben. Bei kurzfristig freigewordenen Plätzen arbeite man nun bestehende Wartelisten ab. „Wer sich für einige der vorhandenen Restplätze interessiert, schaut dafür am besten auf unsere Webseite“, empfiehlt Riebe. Die Internetadresse dafür lautet www.ferienpass-pattensen.de.

Das sind die Angebote mit freien Plätzen

Für die Angebote der nächsten Tage sind noch vereinzelt Plätze frei. Das gilt für das Kino in der KGS am Donnerstag, 21. Oktober, ab 10 Uhr. Gezeigt wird ein Abenteuer-Kinderfilm für Kinder ab acht Jahren. Schutzengel aus Merinowolle filzen die Teilnehmer am Freitag, 22. Oktober, ab 14 Uhr. Das Angebot ist für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren gedacht. Die Teilnahme kostet 4 Euro. Einen Ausflug zum Wildgatter Hildesheim unternehmen Kinder ab acht Jahren am Sonnabend, 23. Oktober. Dort leben mehr als 300 Tiere, eine Auffangstation für Eulen und Greifvögel ist ebenfalls vorhanden. Armschmuck aus Ringen, Perlen und Bändern können Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren am Montag, 25. Oktober, ab 10 Uhr basteln. Die Teilnahme am Kreativangebot kostet 4 Euro.

Von Torsten Lippelt