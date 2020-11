Pattensen

Wegen der Einschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus muss dieses Jahr auf große Veranstaltungen zum Volkstrauertag verzichtet werden. Kleinere Andachten sind jedoch am Sonntag, 15. November, in allen Ortsteilen geplant. Die Stadtverwaltung hat die Termine zusammengefasst und jetzt bekannt gegeben.

Hüpede: Der Gottesdienst zum Volkstrauertag beginnt in der Hüpeder Kirche an der Mittelstraße um 9.30 Uhr. Anschließend legt Ortsbürgermeisterin Marion Kimpioka ( SPD) einen Kranz an der Gedenkstätte nieder.

Jeinsen: Die Friedensandacht in der St.-Georg-Kirche beginnt um 10 Uhr. Ortsbürgermeister Günter Kleuker (UWJ) wird dort eine Rede halten. Der Kranz an der Gedenkstätte wird schon zuvor an der Gedenkstätte abgelegt.

Koldingen: Die Andacht in Koldingen beginnt um 9.30 Uhr an der Kapelle. Der Kranz wird zuvor an der Gedenkstätte abgelegt.

Pattensen-Mitte: Die Friedensandacht in der St.-Lucas-Kirche am Corvinusplatz in Pattensen-Mitte beginnt um 11 Uhr. Die Kränze an den Gedenkstätten werden schon im Vorfeld abgelegt.

Reden: Ortsvorsteherin Edeltraut Ruppelt-Czybulka wird mit einer kleinen Abordnung den Kranz an der Gedenkstätte niederlegen.

Schulenburg: Der Gedenkgottesdienst in der Thomaskirche an der Schulstraße beginnt um 11.15 Uhr. Der stellvertretende Ortsbürgermeister Günter Kentsch ( SPD) wird dort eine Rede halten. Der Kranz wird im Vorfeld an der Gedenkstätte niedergelegt.

Vardegötzen: Ortsvorsteher Dirk Meyer (UWJ) legt mit einer kleinen Abordnung den Kranz an der Gedenkstätte nieder.

Von Tobias Lehmann