Pattensen

Bekommt Pattensen doch noch Bürgerräte? Der Rat der Stadt hatte eine Diskussion über den Vorschlag von Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) und SPD-Ratsherr Jens Ernst im Dezember abgelehnt. Doch Schumann und Ernst wollen das Projekt noch nicht aufgeben. „Möglicherweise kam unser Vorschlag in einer Zeit, in der noch nicht alle bereit dafür waren, sich mit dem Thema zu beschäftigen“, sagte Schumann jetzt in einer öffentlichen Online-Veranstaltung. Mehr als 30 Gäste nahmen daran teil, darunter auch mehrere Ratsmitglieder unterschiedlicher Fraktionen.

Jens Ernst stimmte der Bürgermeisterin zu und ergänzte: „Es hilft sicherlich, wenn wir mit konkreten Informationen beschreiben, was ein Bürgerrat überhaupt ist. Ich habe nach unserem Vorschlag zumindest viele neugierige Fragen dazu erhalten.“ Schumann und Ernst hatten deshalb Thorsten Sterk vom Verein „Mehr Demokratie“ als Experten eingeladen. Er beantwortete die vielen Fragen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die wir hier zusammenfassen.

Was ist ein Bürgerrat?

Es ist eine meist staatlich organisierte Form einer Bürgerbeteiligung zu einem bestimmten Thema. Unter Beteiligung von Experten und Politikern diskutieren die Mitglieder und bereiten schließlich eine Empfehlung vor. Diese kann von den gewählten Politikern aufgenommen werden, muss aber nicht.

Wie setzt sich ein Bürgerrat zusammen?

Das Ziel ist es, eine möglichst breiten Querschnitt der Bevölkerung abzubilden, etwa nach Kategorien wie Alter, Bildungsgrad, Geschlecht, Wohnort oder Herkunft. Sterk wies darauf hin, dass 18 Prozent der deutschen Bevölkerung einen akademischen Titel haben. Allerdings sind mehr als 80 Prozent der Mitglieder im Bundestag Akademiker. Diese Ungleichheit sollte in einem Bürgerrat vermieden werden.

Wie kommen Bürger in den Bürgerrat?

In der Regel werden die Bürgerinnen und Bürger aus dem Einwohnermelderegister ausgelost und dann angeschrieben. Jeder kann das Angebot ablehnen. Die Zahl der Teilnehmer kann individuell je nach Umfang des Themas bestimmt werden.

Wie lange besteht ein Bürgerrat?

Das ist unterschiedlich und kommt auf das Thema an. Sterk sagte jedoch, dass ein Bürgerrat nicht zu lange aufrecht erhalten werden sollte. Das schrecke Bürger eher ab.

Über welche Themen könnte ein Bürgerrat in Pattensen diskutieren?

Dieses Jahr soll mit der Entwicklung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) begonnen werden. Darin werden verschiedene Aspekte zur Stadtentwicklung beleuchtet. Schumann sagte, sie stelle sich vor, dass es möglicherweise sogar an mehreren Stellen Bürgerräte geben könnte.

Führen Bürgerräte zum Verlust von Respekt gegenüber gewählten Volksvertretern?

Im Gegenteil, sagte Sterk. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen entwickelten mehr Verständnis für die Abläufe in der Politik. Gleichzeitig seien Bürgerräte ein gutes Mittel gegen Populismus. „Die Mitglieder eines Bürgerrats diskutieren ohne ideologische Bindung oder Fraktionszwang vollkommen gleichberechtigt. Sie erfahren dabei ein Gefühl von Kompetenz und Wirkmächtigkeit“, sagte Sterk.

Die Politik muss den Vorschlägen der Bürger nicht folgen. Kann das nicht zu großem Frust führen?

Die bisherigen Untersuchungen von Bürgerräten weltweit zeigten, dass die erarbeiteten Vorschläge meist in großen Teilen von der Politik anschließend auch umgesetzt werden. Konkret auf Pattensen bezogen sagte Schumann, dass die Ratsmitglieder mögliche Bürgerräte eng begleiten sollten. „Dann nehmen sie von Beginn an auch die Diskussion und Entscheidungsfindung in dem Bürgerrat mit. Das halte ich für wichtig“, sagte Schumann.

Planspiel soll Abläufe im Bürgerrat verdeutlichen

Was sagen Ratsmitglieder in Pattensen zu einem Bürgerrat?

Für Jens Ernst (SPD) wäre es eine Bereicherung der Politik. „Wir wären direkt an den Bürgern und Bürgerinnen dran und können so nur gewinnen“, sagte er. Svenja Blume (UWG) stimmte zu. „Ein Bürgerrat kann die Politik positiv aufwerten. Die Empfehlungen helfen, auf breiter Basis eine Entscheidung zu treffen.“

Wie geht es jetzt weiter?

Schumann und Ernst wollen eine weitere Veranstaltung organisieren, in der Menschen von ihren Erfahrungen berichten, die bereits einmal an einem Bürgerrat teilgenommen haben. Christian Möller (UWG) schlug zudem vor, ein Planspiel zu organisieren, um Inhalt und Ablauf eines Bürgerrats für alle deutlich zu machen. Schumann und Ernst wollen diesen Vorschlag aufgreifen. Um Bürgerräte in Pattensen zu installieren, muss der Rat am Ende zustimmen. Das Thema kann frühestens sechs Monate nach der Ablehnung im Rat noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt werden. Schumann hat dafür noch keinen konkreten Zeitpunkt genannt.

Von Tobias Lehmann