In den zurückliegenden Tagen hatten Horst (86) und Hedda Gerecke (83) ein neue Beschäftigung für sich entdeckt: das Telefonieren. Bis zu 120-mal am Tag habe es das Ehepaar aus Pattensen-Mitte seit vergangenem Donnerstag versucht, die Impfhotline zu erreichen, um einen Termin für sich zu vereinbaren. Bislang erfolglos. „Zwischendurch war sogar der Akku des Telefons am Ende“, sagt Horst Gerecke. Heidi Friedrichs (80), Seniorenbeauftragte der Stadt Pattensen, wartet mit der Impfung für sich noch ab. „Vor Ostern bekomme ich sowieso keinen Termin“, sagt sie. Wie es den Pattenser Senioren mit über 80 Jahren in der Corona-Zeit ergeht, erzählen das Ehepaar und die Seniorenbeauftragte.

Friedrichs bezeichnet die Pandemie als „verrückte Zeit“. Ihr fehle aktuell die sinnvolle Beschäftigung im Alltag. „Es kommt mir schon so vor, als ob mein Geist langsam nachlässt, ich finde das ganz furchtbar.“ Dabei war die 80-Jährige in der Vergangenheit immer sehr aktiv. Bei der Arbeiterwohlfahrt besuchte sie den Spielenachmittag, ging zur Wassergymnastik, organisierte Fahrten für den Heimatbund und begleitete zwei Seniorinnen beim Duoprogramm. „Die kann ich derzeit nicht besuchen, selten gibt es mal ein Telefongespräch mit ihnen“, berichtet Friedrichs. Einzig das Erledigen einiger weniger Steuererklärungen für Mandanten ist ihr noch geblieben.

Friedrichs entdeckt Jazzmusik wieder für sich

„Ich habe schon überlegt, ein Buch über besondere und lustige Erlebnisse aus der Kindheit aufzuschreiben“, sagt Friedrichs. Um sich überhaupt mit etwas zu beschäftigen, habe sie den Sänger Paul Robeson und den Jazzmusiker Benny Goodman wieder für sich entdeckt. „Mit dem Hören der Lieder vertreibe ich mir die Zeit. Und mit dem Kreuzworträtsel in meiner ,Neuen Presse‘“, ergänzt sie. Wenn es das Wetter zulässt, geht sie auch mal gern in den großen Garten.

Das Einkaufen hatte sie bislang mit ihren Söhnen am Sonnabendmorgen erledigt. „Ich bin aber derzeit ziemlich ungeduldig und spüre eine innere Unzufriedenheit“, berichtet die 80-Jährige. Es dauere ihr immer zu lange, die Nähe zu anderen Einkaufenden und das Drängeln mancher beunruhige sie zusätzlich. Deshalb merke sie, dass ihr diese Fahrten in den Supermarkt nicht guttun.

Gereckes gehen nur noch einmal pro Woche einkaufen

Für das Ehepaar Gerecke steht während der Corona-Zeit auch nur ein Einkauf pro Woche an. „Sonst waren wir öfter draußen. Aber jetzt schränken wir uns ein, um kein unnötiges Risiko einer Ansteckung einzugehen“, sagt Horst Gerecke, der viele Jahre Ratsvorsitzender in Pattensen war. „Dabei liebt meine Frau Hannover und bummelt gerne an den Schaufenstern entlang“, ergänzt er. Doch auch das fällt aktuell aus. Ebenso sagte er einen Termin bei einem Facharzt in Hannover ab. „Mit dem Auto kommt man dort schlecht hin, und in die Straßenbahn möchte ich derzeit nicht steigen.“

„Corona schränkt uns ein wenig ein“, sagt Hedda Gerecke. Doch jammern möchten sie und ihr Mann nicht. „Eigentlich geht es uns ziemlich gut“, ergänzt sie. Das Haus sei groß genug, um sich auch mal aus dem Weg gehen zu können, bevor es zu Reibereien kommt. Aber auch der Austausch untereinander sei wichtig.

Eine Reise nach Bayern ist geplant

Das Paar hatte im vergangenen Jahr Reisen nach Helgoland und in die Eifel geplant, die entfallen mussten. Dass sich einige über ausgefallene Urlaube beklagen, kann Horst Gerecke nicht verstehen. „Als wenn es ein Grundrecht wäre zu verreisen.“ Sie selbst peilen eine Fahrt in die Thermenlandschaft im bayerischen Bad Birnbach an. „Mal sehen, ob das klappt“, sagt der 86-Jährige. Und wenn nicht, gehe die Welt auch nicht unter.

Am meisten fehlt den beiden allerdings der Besuch der Kinder und Enkel, die im Saarland leben. Bis zum Ausbruch der Pandemie ist das Ehepaar spätestens alle drei Monate zu Besuch gewesen. „Jetzt sind wir telefonisch gut verbunden. Man kann sich sogar per Video sehen“, sagt Hedda Gerecke. Aber ein direkter Austausch sei noch etwas anderes.

Friedrichs mag Regierung nicht kritisieren

Horst Gerecke bezeichnet sich selbst als „Berufsoptimist“ und hofft, dass zeitnah möglichst viele Menschen geimpft werden können, damit wieder Normalität einkehrt. Corona-Leugnern rät er: „Denkt nicht quer, denkt nach.“ Auch Friedrichs vermag weder Bund noch Land für deren Politik kritisieren. „Dazu fühle ich mich nicht berufen. Schließlich gibt es keinerlei Erfahrungswerte.“

