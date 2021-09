Pattensen-Mitte

Es hat länger gedauert, als es ursprünglich sollte. Doch nun steht die dritte sogenannte Smartbench in Pattensen-Mitte. Die Mitglieder des Jugendparlaments (Jupa) hatten sich dafür eingesetzt, dass diese im Fuchsbachpark in der Nähe des CMS Wohnstifts aufgestellt wird. „Jung und Alt sollen an diesem Ort zusammenfinden“, sagte Jupa-Mitglied Mila Revink.

Schon zur offiziellen Eröffnung schauten neugierige Senioren vorbei. „Es ist toll. Ich freue mich, wenn ich mich mit ein paar jüngeren Menschen unterhalten kann“, sagte Seniorenheimbewohnerin Gerda Becher. „Die modern designte Bank mit Solarmodulen bietet der Generation Smartphone die Möglichkeit zum Aufladen des Mobiltelefons,“ sagte Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD).

Auf der Solarbank im Fuchsbachpark können Handybesitzer ihr Smartphone aufladen. Quelle: Mark Bode

Allerdings fehlt bei dieser Bank ein Merkmal, welches die beiden anderen Smartbenches an den Standorten am Rathaus sowie an der Sparkasse auszeichnet: frei nutzbares Internet. Die IT-Abteilung der CMS-Zentrale in Düsseldorf hatte sich gegen eine öffentliche Nutzung des Wlan-Netzes des Seniorenheimes ausgesprochen. Die Computerspezialisten befürchteten, dass durch einen möglichen Missbrauch das ganze System der Einrichtung zusammenbrechen könnte.

Immer wieder suchte das Jupa sowie die Stadt Pattensen das Gespräch mit dem CMS, doch die ließen sich nicht von ihrer Haltung abbringen. Dadurch hatte sich das Aufstellen der Bank gleich um mehrere Monate verzögert.

Jupa verzichtet vorerst auf Wlan

„Nun wollten wir nicht länger warten und werden deshalb vorerst auf das Internet verzichten“, sagte Revink. „Ein voller Akku ist den meisten Jugendlichen ohnehin wichtiger als Empfang“, ergänzte sie. Die 18-Jährige betonte, dass sich das Jupa bewusst für diesen Platz der Sitzbank nahe des Pflegewohnstifts eingesetzt hatte. „Ab dem Nachmittag ist dieser Standort bei vielen Jugendlichen beliebt. Hier treffen sich viele.“ Da das „Smartphone der treue Begleiter der Jugendlichen“ ist, sei es vorteilhaft, dass an diesem Platz das Laden des Akkus möglich sei.

Das kann kabellos über das sogenannte Wireless Charging erfolgen oder aber auch mit einem USB-Anschluss. In der Sitzbank sind Solarzellen eingebaut. Dieses Fotovoltaikmodul lädt den Batteriespeicher in der Bank auf. Der stellt ausreichend Strom zur Verfügung, um mehrere Handys gleichzeitig aufladen zu können.

Bank kostet etwa 4.700 Euro

Laut Pattensens Wirtschaftsförderer Arne Schütt kostet eine Bank etwa 4.700 Euro. Die Bank am ZOB hat die Sparkasse finanziert, die Kosten für die Bank im Fuchsbachpark hat die Avacon AG übernommen, die Gesellschafterin der Klimaschutzagentur Region Hannover ist. „Avacon unterstützt diese klimafreundliche Innovation. Unsere Erfahrungen zeigen, dass die smarte Bank als Botschafterin für die Solarenergie sehr gut angenommen wird“, sagte Kommunalreferent Ralf Baumgarten.

Als „echten Hingucker“ bezeichnete Udo Scherer von der Klimaschutzagentur die Bank. „Wir möchten mit der Smartbench zeigen, wie attraktive Lösungen mit erneuerbaren Energien emissionsfrei und energieeffizient funktionieren“, sagte er.

Von Mark Bode