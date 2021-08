Pattensen

Nach dem Hochwasser im Westen und Südwesten Deutschlands ist eine Diskussion zum Thema Katastrophenschutz entbrannt: Wie können die Menschen am besten vor einer drohenden Gefahr gewarnt werden? Das fragt sich auch die Stadtverwaltung in Pattensen. Für Renate Riedel, Sachgebietsleitung Verwaltungsorganisation, ist es fraglich, „ob die Anzahl der Sirenen in allen Ortsteilen noch auskömmlich ist“. Dazu soll ein Sirenenkonzept ausgearbeitet werden. Davon war allerdings bereits vor knapp einem Jahr die Rede, als am bundesweiten Warntag die veralteten Sirenen in Pattensen stumm geblieben waren.

Stadt ist mit Anbietern im Austausch

Laut Stadtbrandmeister Henning Brüggemann sind einige der derzeit noch im Stadtbild zu sehenden Sirenen mehr als 50 Jahre alt. Diese könnten, so eine Überlegung, gegen neue Geräte, die mit Digitaltechnik ausgestattet sind, ausgetauscht werden. Der Vorteil, so erklärt es Riedel, wäre dabei, dass diese zusätzlich zu einem Alarmton auch Nachrichten verbreiten können. Bezüglich des Sirenenkonzeptes habe die Stadt „mit einigen Anbietern einer solchen Dienstleistung Kontakt aufgenommen. Die Planung zu dem Thema wird im Herbst ausgebaut“, sagt Riedel.

Bürgermeisterin Ramona Schumann setzt zudem Hoffnung darauf, dass der Bund das sogenannte Cell-Broadcast-System einführt. „Das ermöglicht eine Alarmierung per SMS an alle in dem Bereich eingeloggten Handys“, sagt sie. Mitte nächsten Jahres soll das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit dem System arbeiten können.

Von Mark Bode