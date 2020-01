„Mit Baywatch hat das nichts zu tun“

Pattensen

„Willkommen im Vorraum der Hölle”, sagt Heike Pönack und lacht. Es dröhnt und brummt an allen Ecken im Keller des Hallen- und Freibads in Pattensen, als die Schwimmmeistergehilfin zur Erkundungstour durch den Rohre-Dschungel einlädt. Hier wird richtig viel Wasser bewegt: 1,4 Millionen Liter laufen in den warmen Monaten ins Freibad und kehren sukzessive ins Klärwerk im Keller zurück, um gereinigt zu werden. 650.000 Liter fasst das Schwimmerbecken und 130.000 Liter bewegen sich im Lehrschwimmbecken.

Heike Pönack ist als Schwimmmeistergehilfin, neudeutsch auch Fachkraft für Bäderbetriebe, eine echte Allrounderin. Dadurch sichert sie, so wie andere Mitarbeiter und Ehrenamtler, den Betrieb des Hallen- und Freibads in Pattensen.

„Mit Baywatch hat das hier nichts zu tun”, sagt die 52-Jährige, als sie an der Stelle im Keller halt macht, über der sich der Dreimeterturm befindet: Hier winden sich massive Rohre und Verschraubungen. „Seit wenigen Jahren können wir auch selbst Strom erzeugen”, erklärt die Schwimmmeistergehilfin, deren Berufsbezeichnung genauso in die Jahre gekommen ist, wie das Pattenser Bad selbst. Neudeutsch wird die Position, die Heike Pönack bekleidet, Fachangestellte für Bäderbetriebe genannt.

Aufsicht, Krankenschwester und Maschinistin

Welche Aufgaben warten auf einen, wenn man diesen Beruf ausübt? „Ich bin Aufsicht und Schwimmlehrerin, Krankenschwester und Kassiererin, Reinigungskraft und Saunameisterin, Maschinistin und Technikerin, plus alles, was sonst noch anfällt”, zählt Pönack auf und bringt es mit einem Vergleich auf den Punkt: „Es ist fast schon ein MacGyver-Job."

Mit den Worten „Ich habe hier Hausrecht” huscht Frau Schwimmmeistergehilfin an der Männerdusche vorbei und erklärt: „Wir sind ein überirdisches Bad. Das ist relativ selten, denn bei uns müssen die Gäste in die erste Etage gehen, um ins Wasser zu kommen.” Das hat auch etwas mit der Umgebung zu tun: „Der ganze Bau steht auf Betonsäulen. Das ist für ein Schwimmbad relativ selten und der Tatsache geschuldet, dass wir auf Moorland gebaut haben.”

“Wir sind eben anders normal“

Wenn man genau hinsieht, erscheint im Pattenser Bad einiges merkwürdig. Die Firma, die in den 70-er Jahren den Auftrag hatte, das Bad zu bauen, ging unverhofft pleite. In fast nachbarschaftlicher Manier haben dann diverse Handwerker Hand angelegt.

Dass Schwimmbäder nicht unbedingt zum Kerngeschäft des Fliesenlegers gehörten, zeigt sich vor allem dann, wenn die Bausubstanz ermüdet und erneuert werden muss. Generell wurde vom Bauplan hier und da abgewichen. Man habe später festgestellt, dass ein Kinderbad fehle. Also wurde das Bistro verkleinert und das Becken nachträglich eingebaut. „Wir sind eben anders normal”, sagt Pönack stolz.

Legendäre Rettungsaktion wirkt bis heute fort

Diese Andersartigkeit setzt sich auch bei der Bewirtschaftung des Bads fort. 1973 als städtisches Bad gestartet, sollte es aufgrund knapper Mittel 30 Jahre später dicht gemacht werden. 450.000 Euro Zuschussbetrag im Jahr seien für die Stadt nicht mehr tragbar gewesen, während andere Bäder im Landkreis teilweise 800.000 Euro erhalten, berichtet Geschäftsführer Fred Oeltermann.

Die geradezu legendäre Rettungsaktion sah so aus: Förderverein Rettungsring gründen. Am ersten Tag 700 Mitglieder, zwei Monate später 1000. Gemeinnützige GmbH gründen, mit der Stadt verhandeln. Viel Ehrenamt, Aufbau von zusätzlichen Einnahmequellen: Theater, Musicals, Lesungen, Party am Pool, Jazz-Frühstück, Kränze- und Flohmärkte, und vor allem Kosteneinsparungen. Und so lebt das Bad seit Juli 2004 unter neuer Führung weiter. „Auch und vor allem davon, dass alle, die sich hier einbringen, mehr geben, als sie erwarten”, sagt Heike Pönack.

Tafelhelferin, Künstlerin, Landwirt oder Polizist: In unserer Winterserie „Eine Stunde mit ..." wollen wir die Pattenser zum Gespräch bitten, sie kennenlernen und ihre Geschichten erzählen. Wir treffen Menschen in ihrem beruflichen Umfeld und zu Hause, wollen herausfinden, wie sie leben und was sie machen. Unsere Reporter sind den ganzen Winter lang unterwegs, um eine interessante, aufschlussreiche und spannende Stunde mit ihnen zu verbringen.

