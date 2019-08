Pattensen/Springe

War es ein Sekundenschlaf? Oder wurde ein 83-Jähriger von der Sonne geblendet, als er im Mai vergangenen Jahres auf der Bundesstraße 3 in Höhe Pattensen-Schulenburg von der Straße abkam und ein Verkehrsschild überfuhr? Diese Frage musste jetzt die Strafrichterin am Amtsgericht Springe klären.

Der Rentner war mit seiner Ehefrau aus Cuxhaven ins heimische Höxter unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Kurz nach der Abfahrt bei Schulenburg geriet er mit seinem Auto auf die Bankette, überfuhr eine Leitplanke und ein Verkehrsschild, bevor er nach rund 25 Metern auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. „Ich bin von der Sonne geblendet worden“, erklärte der 83-Jährige vor Gericht. Müde habe er sich nicht gefühlt, eine Stunde vor dem Unfall habe er eine Rast eingelegt gehabt.

Auf Zeugin wirkte der Rentner konfus

Direkt nach dem Unfall allerdings hatte er gegenüber Ersthelfern und auch der Polizei von einem Sekundenschlaf gesprochen. Eine 46-jährige Zeugin schilderte vor Gericht, dass der Rentner nach dem Unfall sehr konfus gewesen und im vollgepackten Kofferraum nach einem Zettel mit der Telefonnummer seines Schwiegersohns gesucht habe. Auch dem habe er am Telefon erzählt, er sei wohl am Steuer eingeschlafen. Ein Polizeibeamter bestätigte das: „Nach meiner ersten Belehrung an alle Beteiligten, hat der Angeklagte mir erzählt, dass ihm die Augen zugefallen sind“, berichtete der Beamte.

Durch das Einschlafen habe er eine Straßenverkehrsgefährdung begangen und seine Beifahrerin in Lebensgefahr gebracht, urteilte die Richterin. Sie verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe von 300 Euro. Zudem muss er sechs Monate auf seine Fahrerlaubnis verzichten. Einer Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit hatte der Rentner nicht zugestimmt.

Von Annegret Brinkmann-Thies