Pattensen

Mitglieder des Segelclubs Calenberg (SCC) aus Pattensen gehen auf große Tour: 23 Segler wollen sich Anfang Oktober in Athen treffen, um auf vier 46 Fuß langen Schiffen die Inselwelt vor Athen und Peloponnes zu erkunden. Zur Vorbereitung ist ein Ostseetörn wenige Wochen zuvor geplant. Auch Clubregatten sollen dabei gesegelt werden.

Ein ereignisreicher Segelsommer

Der Verein hat bereits einen ereignisreichen Segelsommer hinter sich. Mit fünf Segeljollen trugen elf Mitglieder eine Regatta auf dem Maschsee aus. Gewonnen haben Rüdiger Kliefoth und Berend Schwier, die die Maschsee-Regatta schon 2018 für sich entschieden. Dieses Jahr soll es aber knapp gewesen sein, teilt Vereinssprecherin Vera Brieger mit. Erst kurz vor dem Ende der Regatta konnte das Team die bis dahin führende Jolle überholen und sich an die Spitze des Felds setzen.

Letzte Regatta der Saison war auf dem Steinhuder Meer

Die letzte SCC-Jollenregatta dieser Saison für die SCC-Mitglieder war im August auf dem Steinhuder Meer. Zehn Segler gingen auf fünf Jollen in Mardorf an den Start. Nach knapp 80 Minuten entschieden Bernhard und Christina Meier die Regatta für sich. Gefeiert wurde am Abend in einem Restaurant in Hemmingen.

Manchmal verlassen die SCC-Mitglieder auch ihre vertrauten Sportgeräte und steigen auf das Rad um. So beteiligten sich 27 Segler im Alter von vier bis 83 Jahren an einer Tour zu einer Hütte in der Nähe von Harkenbleck und picknickten dort. Brieger teilt mit, dass sich der SCC über jedes neue Mitglied freut. Jeden zweiten Mittwoch im Monat trifft sich der Club ab 20 Uhr im Ratskellser in Pattensen. Interessenten können dort ohne vorherigen Anmeldung vorbeischauen. Das nächste Treffen ist am Mittwoch, 11. September.

Von Tobias Lehmann