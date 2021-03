Schulenburg

Die Gewalttaten in den vergangenen Wochen im Pattenser Ortsteil Schulenburg haben viele Menschen erschüttert. Zunächst waren ein 13- und ein 14-Jähriger aneinandergeraten, die laut Aussagen von Anwohnern schon seit Jahren verfeindet seien. Am Sonnabend waren dann nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei vier Männer daran beteiligt, den 13-Jährigen zu attackieren. Die Polizei hatte einen Zeugenaufruf gestartet. Laut Sprecherin Natalia Shapovalova seien schon diverse Hinweise eingegangen. „Wir gehen allen nach“, sagt sie. Wer etwas beobachtet hat, kann sich weiterhin an die Beamten der Polizeistation Pattensen unter Telefon (0 51 01) 85 59 50 wenden.

Die Stadt Pattensen hatte gehofft, den Streit mittels eines Runden Tisches mit allen Beteiligten beilegen zu können. Ali Kara, Fachbereichsleiter Soziale Dienste, wollte diesen initiieren. Während eine der beiden Familien auf eine E-Mail Karas noch gar nicht reagiert hatte, kam nach dem zweiten Vorfall die klare Absage von der zweiten Familie, die im ehemaligen Dorfgemeinschaftshaus lebt. Der Streit schwelt somit weiter.

UWG plant „Aktion mit Symbolcharakter“

Sehr zum Frust vieler Schulenburger. Einige Kommunalpolitiker zeigen sich angesichts der beiden Gewalttaten in kurzer Zeit schockiert. Die UWG Schulenburg plant deshalb „eine Aktion mit Symbolcharakter“, wie es Ratsfrau und Ortsbürgermeisterin Svenja Blume nennt. Was genau geplant ist, steht allerdings noch nicht fest. Womöglich soll der gesamte Ortsrat in die Aktion miteingebunden werden. Zusätzlich dazu haben UWG und SPD Schulenburg unabhängig voneinander Stellungnahmen zu den Vorfällen abgegeben.

„Uns als UWG, die wir für ein gemeinsames, friedvolles und gewaltfreies Miteinander stehen, ist es wichtig, hier sehr deutlich und klar Stellung zu beziehen: Gewalt in jedweder Form – physisch oder psychisch – muss strafrechtliche Konsequenzen haben und hat in unserem Ort nichts zu suchen“, heißt es in dem offenen Schreiben, das vom Parteivorsitzenden Rolf Kattenhorn und Blume unterzeichnet ist. „Gewaltfreiheit ist die wichtigste Voraussetzung für das Zusammenleben. Hierzu gehört aber auch, Gewalt nicht zu dulden“, heißt es weiter. „Wir setzen uns für Fairness und Gerechtigkeit ein. Ein rücksichtsvolles Miteinander, andere in ihrer Art anzuerkennen und Respekt voreinander zu haben, ist unsere Maxime.“

SPD: Menschenwürde wurde mit Füßen getreten

Ähnlich äußert sich auch der Vorstand der SPD-Abteilung Schulenburg um den Vorsitzenden Thorsten Krüger in einem Schreiben: „Im Grundgesetz steht, die Menschenwürde ist unantastbar. Diese Menschenwürde wurde angesichts der Ereignisse mit Füßen getreten. Dabei ist es unerheblich, wer beteiligt ist. Entscheidend ist: Gewalt ist nicht zu tolerieren.“ Die eigene Wohnung sollte der Ort sein, in dem man in Sicherheit ist. „Wie unermesslich grausam muss jemand sein, der zu einem solchen Mittel greift? Gewalt ist keine Lösung und ruft nur weitere Gewalt hervor. Frieden und Umgang miteinander ist die wichtigste Voraussetzung für unser Zusammenleben im Dorf“, schreibt der SPD-Vorstand weiter.

Er schließt mit dem Satz: „Gewalt darf keinen Platz haben.“ Die UWG richtet zudem einen Appell an alle Bürger: „Unterstützen Sie ein friedvolles Miteinander und helfen Sie bitte mit, dass es in Schulenburg keine Gewalt gibt!“

Von Mark Bode