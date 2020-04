Ortsrat Schulenburg befürwortet Standort Süd für neue Grundschule

Die Sicherheit im Straßenverkehr geht vor: Auf diesen Aspekt in der Diskussion um den Grundschulneubau in Schulenburg hatte Ratsherr Dirk Meyer (UWG/UWJ-Gruppe) als Ortsvorsteher von Vardegötzen am Dienstag in einer E-Mail an alle Ratsfraktionen hingewiesen. „Man kann und darf nicht die Kinder über Trampelpfade entlang einer verkehrstechnisch kritischen Straße führen“, teilte er mit. Dabei bezog er sich auf die rund 200 Meter, die die Kinder noch von der Bushaltestelle zum Standort Süd zurücklegen müssten.

Er schreibt, er vermute, dass mehrere 100.000 Euro investiert werden müssen, um diese Strecke entsprechend zu sichern. „Derartige Mehrkosten können wir uns im Blick auf die katastrophale Situation unseres Haushalts nicht leisten.“ tl