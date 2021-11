Schulenburg

Ist der Volkstrauertag in der bestehenden Form noch zeitgemäß? Diese Frage stellte die erneut zur Ortsbürgermeisterin gewählte Svenja Blume (UWG) in der konstituierenden Sitzung des Ortsrats Schulenburg am Dienstagabend. „Ich möchte gerne eine offene Diskussion darüber anstoßen. Sollen wir an der traditionellen Gestaltung festhalten oder möglicherweise eine andere Form dafür finden?“, fragte sie.

Auch in anderen Ortsteilen gab es schon Diskussionen darüber. Hintergrund ist, dass die Zahl der Teilnehmer an den lokalen Gedenkmärschen zum Ehrenmal und der Niederlegung des Kranzes in den vergangenen Jahren immer weniger geworden sind. „In der bestehenden Form scheint das in Pattensen nicht mehr zu funktionieren“, sagte Andreas Ohlendorf (SPD) bereits in der Sitzung des Ortsrats Pattensen-Mitte vor einem Jahr.

Bürgermeisterin Ramona Schumann will die Tradition weiterentwickeln

Bürgermeisterin Ramona Schumann sagte in der Sitzung am Dienstagabend, dass Blumes Vorschlag bei ihr auf offene Ohren treffe. „Es geht nicht darum, die Tradition abzuschaffen, sondern sie weiterzuentwickeln“, sagte sie. Arndt Brinkmann (UWG) forderte, dass die Diskussion auf breiter Ebene geführt wird. „Wir sollten alle Bürger mitnehmen und unter anderem auch das Jugendparlament einbinden“, schlug er vor. Schumann sagte, dass es möglicherweise auch ein Thema für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) sein könnte. Dort sollen Projekte, die die ganze Stadt betreffen, mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert und umgesetzt werden.

Der Volkstrauertag wurde bundesweit erstmals im Jahr 1924 vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge als Gedenktag für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs organisiert. Heute wird an dem Tag offiziell „der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft“ aller Nationen gedacht, erläutert das Bundesinnenministerium auf seiner Internetseite.

Svenja Blume bleibt Ortsbürgermeisterin in Schulenburg

In dieser ersten Sitzung des neu gewählten Ortsrats musste auch der Ortsbürgermeister oder die Ortsbürgermeisterin neu gewählt werden. Svenja Blume (UWG) kandidierte erneut für das Ehrenamt und wurde einstimmig bestätigt. Ihr bisheriger Stellvertreter Günter Kentsch (SPD) hatte sich nicht wieder für die Wahl in den Ortsrat aufstellen lassen. Blume verabschiedete ihn mit einem Blumenstrauß und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit.

Die sieben Mitglieder des Gremiums wählten Arndt Brinkmann (UWG) zum neuen stellvertretenden Ortsbürgermeister. Die UWG hat mit fünf der sieben Sitze in dem Ortsrat die deutliche Mehrheit. Komplettiert wird das Gremium von Andreas Knoll (SPD) und Sandra Stets (Bündnisgrüne).

Ortsbürgermeisterin Svenja Blume verabschiedet ihren bisherigen Stellvertreter Günter Kentsch. Quelle: Tobias Lehmann

Ortsrat unterstützt wieder zwei Vereine

Schließlich wurden noch die Ortsratsmittel für dieses Jahr vergeben. Blume erläuterte, dass in Schulenburg traditionell immer zwei Vereine pro Jahr unterstützt werden. „Wir haben viele Vereine, die sich über Zuschüsse freuen. Doch wenn wir alle jedes Jahr berücksichtigen, können wir immer nur sehr kleine Beträge verteilen“, sagte sie. Deshalb hat der Ortsrat eine Reihenfolge für die Vereine erstellt und verteilt die Mittel entsprechend. „So können sich die Vereine dann alle paar Jahre zumindest über einen etwas größeren Betrag freuen“, sagte Blume.

Dieses Jahr bekommen der Kleingartenverein und die Tennisgemeinschaft jeweils 300 Euro. Wie jedes Jahr gehen außerdem 200 Euro an den DRK-Ortsverein Schulenburg für die Seniorenfeier und 100 Euro an die Stadtbibliothek zur Organisation des Vorlesewettbewerbs. Die restlichen 155 Euro bekommt der Musikzug der Feuerwehr zur Gestaltung des Volkstrauertags.

Ortsrat beantragt Förderung des Jugendraums in Schulenburg

Christian Möller (UWG) regte zusätzlich an, eine Förderung der Betriebskosten des im September neu eröffneten Jugendraums der Kirchengemeinde in Schulenburg bei der Stadt zu beantragen. „Das ist eine gute Einrichtung, die wie unterstützen sollten“, sagte er. Der Ortsrat sprach sich einstimmig für den Antrag aus.

Von Tobias Lehmann