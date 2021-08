Schulenburg

An der Domänenkreuzung in Schulenburg kreuzen sich eine Landesstraße und eine Kreisstraße. Die Straßen wurden in alle vier Richtungen in den vergangenen Jahren saniert – die Kreuzung allerdings nicht. „Hier mangelt es offenbar an der Kommunikation zwischen den zuständigen Behörden, niemand fühlt sich zuständig“, sagte der Leiter der SPD-Abteilung Schulenburg, Thorsten Krüger, bei einem Ortstermin. Dabei sei eine Sanierung der Kreuzung aus seiner Sicht dringend notwendig. „Die Kreuzung ist sichtbar abgängig. Wenn ein Auto hier bei Regen bremst, hat das kaum eine Wirkung“, sagte er.

An der Domänenkreuzung wird die neue Grundschule gebaut

Über die Verkehrssituation an der Kreuzung wird in Schulenburg schon seit Jahren diskutiert. Sie ist teilweise nicht gut einsehbar. Zudem gibt es nur eine Laterne, die den Bereich bei Dunkelheit nicht komplett ausleuchtet. In unmittelbarere Nähe der Kreuzung wird jetzt die neue Grundschule gebaut, die ab 2024 auch Kinder aus Jeinsen, Thiedenwiese und Vardegötzen besuchen sollen. „Wenn die in den Wintermonaten morgens mit dem Fahrrad zur Schule kommen, kann es sein, dass sie auch noch bei Dunkelheit die Kreuzung überqueren müssen“, sagte Krüger.

Um die Sicherheit zu erhöhen, fordert die SPD deshalb nicht nur eine Sanierung der Kreuzung, sondern auch eine Neugestaltung, führte Krüger aus. Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD), die ebenfalls in Schulenburg wohnt, sagte, dass es auch schon Gespräche mit den zuständigen Behörden und Verkehrsplanern gegeben habe. Sie favorisiert einen Kreisel an der Kreuzung. „Eine andere Möglichkeit wäre eine Ampel. Doch ein Kreisel hat den Vorteil, dass er den Verkehr nicht aufhält“, sagte sie.

SPD schlägt den Bau einer Umgehungsstraße vor

Krüger denkt darüber hinaus auch noch in einem viel größeren Maßstab. Er schlägt den Bau einer Umgehungsstraße in nördlicher Richtung vor. „Das führt zu einer Verkehrsberuhigung der Kreuzung. Die Leinebrücke könnte sogar nur noch für Radfahrer und Fußgänger freigegeben werden“, sagte er. Die nur wenige Meter entfernte Leinebrücke wurde von 250 Jahren gebaut und muss heute täglich den auf der Landesstraße fahrenden Verkehr aushalten. Auf der Brücke gilt zwar Tempo 10. „Doch daran hält sich kaum jemand“, sagte Krüger. Die Brücke ist aktuell die einzige direkte Verbindung von Schulenburg nach Lauenstadt.

Krüger hat seine Idee dem Land vor einigen Jahren auch schon einmal unterbreitet. „Doch eine Antwort darauf habe ich nie bekommen. Ich werde jetzt noch einmal nachhaken“, sagte er. Doch ihm ist auch klar, dass bis zur Umsetzung eines solchen Projekts vermutlich Jahrzehnte vergehen würden. Die Kreuzung müsse kurzfristiger umgestaltet werden.

An dem Termin nahmen auch der SPD-Bundestagskandidat Matthias Miersch und der SPD-Kandidat für das Amt des Regionspräsidenten, Steffen Krach, teil. Miersch riet dazu, dass der Rat der Stadt sich bezüglich der Kreuzung gemeinsam positionieren sollte. „Das gibt Verhandlungen mit anderen Behörden noch mehr Gewicht“, sagte er.

