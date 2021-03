Schulenburg

Immer wieder kommen der 21-Jährigen die Tränen. Sie schildert ihre Version des Vorfalls am vergangenen Mittwoch, bei dem sie von einem 14-Jährigen getreten und zu Boden gerissen worden sein soll. Der Bruder der jungen Frau soll den 14-Jährigen mit einer Eisenstange geschlagen haben – das behauptet zumindest dessen Mutter. „Es ist sehr traurig. Die Version stimmt gar nicht. Es war alles ganz anders“, sagt die 21-Jährige. Die Stadt Pattensen ist entsetzt über die Vorgänge und will gern zwischen den beiden Parteien vermitteln. Schulenburgs Ortsbürgermeisterin Svenja Blume nennt die Situation „besorgniserregend“ und „aufwühlend“.

Die 21-Jährige erzählt, dass eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen am vergangenen Mittwoch mehrfach einen Klingelstreich bei ihrem Wohnhaus ausgeübt hätte. Auch Pöbeleien und Beleidigungen seien von der Straße aus auf sie, ihre Mutter und die weiteren Geschwister eingeprasselt. „Ich habe sie vom Fenster aus aufgefordert, das Grundstück zu verlassen, sonst würde ich die Polizei rufen“, sagt die 21-Jährige. Nachdem es wieder geklingelt habe, sei sie mit ihrem 13-jährigen Bruder zur Tür und hinter den flüchtenden Kindern hergelaufen.

21-Jährige habe lediglich schlichten wollen

Ein Wortgefecht zwischen dem 14- und 13-Jährigen drohte zu eskalieren. „Ich hatte mich zwischen die beiden gestellt und wollte schlichten“, sagt die junge Frau. Den Vorwurf, dass ihr Bruder ein ebenfalls in den Streit involviertes 13-jähriges Mädchen schlagen wollte, nennt sie lächerlich. „Ich würde in so einem Fall selber dazwischen gehen und gar nicht zu lassen, dass jemand aus meiner Familie einem Mädchen etwas antut. Das macht man nicht“, sagt die 21-Jährige. Ein weiterer Vorwurf, den sie entkräften möchte: Acht Erwachsene seien aus dem Haus gekommen, darunter angeblich Männer. Das stimme aber nicht: „Es waren nur Frauen und Kinder anwesend.“

Sie sei beim Streit vom 14-Jährigen in den Bauch getreten und zu Boden geworfen worden. Sie zeigt ihre blauen Flecke am Arm und deutet auf ihre Hüfte und den Bauch. Kurzzeitig sei sie bewusstlos gewesen, weil sie beim Fallen mit dem Kopf auf das Pflaster geschlagen sei. Später habe sie zunächst nicht richtig Luft bekommen. Augenzeugen und Nachbarn seien hilfsbereit gewesen und hätten Decken gebracht und sich um sie gekümmert. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt die junge Frau. Sie wurde mit dem Krankenwagen in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht und musste eine Nacht dort verbringen. Der ärztliche Befund, den sie im Gespräch vorlegt, bestätigt die von ihr erwähnten Verletzungen.

Sohn wollte mit Plastikstock zuschlagen

Weil sich die 21-Jährige an die Geschehnisse nach ihrem Sturz nicht mehr genau erinnern könne, übernimmt ihre Mutter die weitere Schilderung. Ihr 13-jähriger Sohn sei aufgrund der Verletzungen seiner Schwester so in Rage gewesen, dass er einen Stock holen wollte, um den 14-Jährigen anzugreifen. Als der Junge aber mit einem Besenstiel aus Plastik aus der Wohnung zurück auf der Straße war, seien die anderen Jugendlichen bereits geflüchtet. „Er hat niemanden geschlagen“, beteuert die Mutter.

Es sei nicht die erste Streitigkeit zwischen ihrer Familie und der Gegenseite, betont die 21-Jährige. Ständig würden Beleidigungen in ihre Richtung und die ihrer Familie ausgestoßen. „Ich kann nicht mehr, ich fühle mich in Schulenburg einfach nicht mehr wohl“, sagt sie. „„Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn es nicht besser wird.““ Besonders besorgt sei sie, weil in einer Facebook-Gruppe dazu aufgerufen wurde, dass sich 30 bis 40 Mann dort zusammenfinden und die Familie besuchen sollten. „Ich habe Angst um mein Leben und um unsere ganze Familie“, sagt die 21-Jährige.

Polizei zeigt erhöhte Präsenz in Schulenburg

Die Polizei zeige im Ort laut Hauptkommissar André Kix derzeit eine erhöhte Präsenz, um einem weiteren Vorfall vorzubeugen. Auch die Stadt Pattensen sei darum bemüht, die Situation zu beruhigen, erklärt Ali Kara, Fachbereichsleiter Soziale Dienste. Der Allgemeine Soziale Dienst der Stadt sei mit beiden Parteien in Kontakt. Kara wünsche sich einen Runden Tisch, an dem zwischen beiden Seiten vermittelt werden kann. „Zudem hoffe ich, dass der Fall lückenlos aufgeklärt werden kann“, sagt Kara. Die Ermittlungen und die Befragung von Zeugen dauerten laut Polizei noch an.

Von Mark Bode