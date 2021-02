Schulenburg

Beim Rodeln in Schulenburg ist am Freitagnachmittag eine 13 Jahre alte Person gestürzt und hat sich dabei ein Bein gebrochen. Kurz vor 16 Uhr wurden die Rettungskräfte zum Einsatzort gerufen. Der Rettungshubschrauber Christoph 4 wurde ebenfalls alarmiert. Der Notarzt versorgte die verletzte Person vor Ort. „Es war aber nicht so schlimm“, sagte ein Sprecher des Polizeikommissariats Springe. Weitere Informationen gaben die Beamten nicht. Der Abtransport in das Krankenhaus erfolgte schließlich mit einem Rettungswagen.

Von Mark Bode