Pattensen

Der Schulausschuss hat den interfraktionellen Antrag zum Erhalt der Leinetalschule in Jeinsen abgelehnt. Bei einer Enthaltung sprachen sich sieben Mitglieder dafür und sieben dagegen aus. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgewiesen. 15 Ratsmitglieder aus fünf Fraktionen hatten gemeinsam den Erhalt der Leinetalschule und gleichzeitig die Festlegung auf den Standort Süd für die neue Grundschule in Schulenburg gefordert. Vertreter der Schulenburger Bürgerinitiative Standort Süd hatten vor der Sitzung noch mit einem großen Banner für ihre Ziele geworben.

Der Rat der Stadt besteht aus 31 Mitgliedern. Somit benötigen die 15 Ratsmitglieder noch eine weitere Stimme für ihren Antrag. Zehn Ratsmitglieder aus den Fraktionen von CDU und Bündnisgrünen haben sich bereits dagegen ausgesprochen. Dazu gesellen sich jetzt auch die SPD-Fraktionsmitglieder Jens Ernst und Marion Kimpioka, die in der Schulausschusssitzung gegen den Antrag stimmten.

Jens Ernst : Stadt lebt über ihre Verhältnisse

Ernst sagte, dass die Stadt seit Jahren über ihren Verhältnissen lebe und die Schulden abbauen müsse. Deshalb könne nicht jeder Wunsch aus jedem Stadtteil berücksichtigt werden. „Flapsig ausgedrückt: Was ist, wenn die Hüpeder plötzlich einen Regionalflughafen wollen?“, fragte er. Den Vorwurf, dass die Stadt gar nicht in die Ortsteile investiere, nehme er aber auch nicht an. „Wir bauen in Schulenburg eine neue Grundschule für rund 10 Millionen Euro“, sagte er.

In diesem Schuljahr wurden an der Leinetalschule vier Jungen und Mädchen eingeschult. Ernst sagte, dass es auch den vier Schülern vermutlich in einer größeren Klassengemeinschaft von Erstklässlern besser ginge. Zurzeit werden an der Leinetalschule die erste und zweite Klasse sowie die dritte und vierte Klasse gemeinsam unterrichtet. „Vier Schüler in einem Jahrgang läuft auf eine Einzelbetreuung hinaus. Darauf sind auch die pädagogischen Konzepte gar nicht ausgelegt“, sagte Ernst.

Bürgerentscheid für Ende September geplant

Unterstützung bekam Ernst von Martin Jausch ( CDU), der den interfraktionellen Antrag ebenfalls ablehnt. „Ich habe mich als Kind immer gefreut, wenn in meiner Klasse auch Kinder aus anderen Stadtteilen waren und sich der Blick über den Tellerrand erweitert hat“, sagte er. Jausch wies auch darauf hin, dass ein Bürgerentscheid zur Frage des Standorts der neuen Schule in Schulenburg Ende des Monats geplant ist. Die Bürgerinitiative aus Schulenburg hatte mehr als 1000 Unterschriften gesammelt, um diesen beantragen zu können. Wenn der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 10. September, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule dem interfraktionellen Antrag zustimmt, entfällt der Bürgerentscheid jedoch. „Erst dieses klassische Element der Demokratie fordern und dann lieber doch selbst entscheiden, das kann ich nicht unterstützen“, sagte Jausch.

Politiker haben unterschiedliche Meinungen

Die Bündnisgrüne Sandra Stets sagte, dass bei einem Bürgerentscheid auch diejenigen beteiligt werden, die sonst eher leise im Hintergrund stehen. „Es gibt auch Eltern in Jeinsen, die eine neue Schule in Schulenburg für ihre Kinder bevorzugen. Ebenso gibt es in Schulenburg Vertreter, die den Standort Nord als besser geeignet für die Grundschule sehen“, sagte sie.

Jonas Soluk gehört zu den CDU-Fraktionsmitgliedern, die den interfraktionellen Antrag unterstützen. „Ich finde Bürgerentscheide super. Doch der jetzt geplante deckt nur einen Teil des Themas ab“, sagte er. Die Pattenser sollen lediglich über den Standort der neuen Schule in Schulenburg abstimmen, nicht jedoch über einen möglichen Erhalt der Leinetalschule. Soluk sagte, dass das Geld nicht bei den Kindern gespart werden sollte. „Das Rathaus hat überdurchschnittliche Personalausgaben. Warum setzen wir uns nicht einmal alle gemeinsam hin und kürzen dort?“, fragte er.

CDU-Politikerin ist für den Erhalt kleiner Grundschulen

Margret Zieseniß ( CDU) unterstützt den Antrag auch, obwohl sie in der Ratssitzung im April noch für den Standort Nord in Schulenburg gestimmt hatte. „Ich bin immer für den Erhalt kleiner Grundschulen vor Ort“, sagte sie. Doch im April habe die zurzeit immer noch gültige Ratsentscheidung über die Schließung der Leinetalschule 2022 bereits bestanden. Zieseniß habe dann für den Standort Nord gestimmt, da dieser von vielen Jeinsern bevorzugt werde. Er liege näher an ihrem Stadtteil. „Doch dieser Antrag ändert alles“, sagte sie.

Alexandra Stolle kämpft als Vertreterin der Bürgerinitiative aus Jeinsen für den Erhalt der Leinetalschule. Sie hatte in der Schulausschusssitzung ein Modell für die Leinetalschule vorgestellt, das auch darauf zielt, wieder mehr Schüler zu bekommen. Stolle hofft jetzt, dass bis zur Ratssitzung in einer Woche auch noch andere Politiker ihre Meinung zu den bereits getroffenen Entscheidungen ändern und dem interfraktionellen Antrag zustimmen. „Wenn neue Erkenntnisse vorliegen, ist es völlig in Ordnung, seine Meinung auch öffentlich noch einmal zu ändern“, sagte sie in Richtung der Pattenser Ratsmitglieder.

Von Tobias Lehmann