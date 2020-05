Schützen hoffen auf Feier im nächsten Jahr

Pattensen-Mitte

Gehofft hatten sie bis zuletzt, aber den meisten war es schon länger klar: Das Schützenfest in Pattensen fällt in diesem Jahr aus – wegen der Corona-Pandemie. Eigentlich war das traditionell dreitägige Fest für Sonnabend bis Montag, 13. bis 15. Juni, geplant. „Doch nun blickt das Uniformierte Jägercorps nach vorn“, wie Axel Bertram sagt, „und plant für 2021.“

Bertram ist der sogenannte Ratsdeputierte und damit der Verbindungsmann der Schützen zum Rat der Stadt Pattensen und zu Bürgermeisterin Ramona Schumann. Die Entscheidung, das traditionsreiche Fest abzusagen, sei denn auch in enger Absprache mit der Bürgermeisterin getroffen worden, berichtet er.

Anzeige

Ausmärsche und Vergnügen im Festzelt sind nicht möglich

Denn Veranstaltungen mit starkem Publikumsverkehr sind nach wie vor verboten, und das Schützenfest des Uniformierten Jägercorps ist Jahr für Jahr die größte Veranstaltung im gesamten Stadtgebiet. Dazu gehören nicht nur die Ausmärsche, die stets am Marktplatz beginnen, und an denen viele befreundete Vereine sowie Gäste aus der französischen Partnerstadt teilnehmen, sondern auch das große Festzeit auf dem Schützenplatz. „Vielleicht passt der ganze Charakter eines solchen Volksfestes auch nicht in diese Zeit“, sagt Bertram nachdenklich. „Die Entscheidung war einvernehmlich.“

Weitere NP+ Artikel

Das gesamte Schützenkollegium habe sich schon sehr frühzeitig Gedanken gemacht, berichtet der Ratsdeputierte. „Aber die Entscheidung wurde uns abgenommen“, sagt er mit Blick auf das Versammlungsverbot. „Doch man muss Vernunft walten lassen. Trotzdem war es bitter.“

Brauchtum und Tradition sind das Wichtigste

Beim „Uniformierten Jägercorps von 1851 der Stadt Pattensen“, wie der Verein vollständig heißt, steht nicht das sportliche Schießen, sondern Brauchtum und Tradition im Vordergrund. Eine Tradition ist, dass nur Männer – auch Knaben im Knabencorps – dazu gehören können. So marschiert Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann seit ihrer Wahl Kraft ihres Amtes als einzige Frau bei der Eröffnung des Schützenfestes ganz vorne mit.

Wie Bertram berichtet, sind wohl nur in den Kriegs- und Nachkriegsjahren 1942 bis 1949 die jährlichen Schützenfeste in Pattensen ausgefallen. Nach Kriegsende mussten die britischen Besatzer erst davon überzeugt werden, dass von den Schützen, die schließlich bewaffnet waren, keine Gefahr ausging.

Krieg- und Nachkriegsjahre bremsten die Schützen aus

Im Jahr 1950 durfte das Uniformierte Jägercorps dann zum ersten Mal wieder marschieren und feiern. Geschossen wird natürlich auch in Pattensen, und der beste Mann des Tages wird besonders geehrt. Weil das Jägercorps nur während des dreitägigen Festes zu den Waffen greift, wird die Anlage des Schießvereins Pattensen genutzt.

Auf der Homepage des Jägercorps stehen jetzt die Termine für das kommende Jahr: Dann soll von Samstag bis Montag, 12. bis 14. Juni 2021, gefeiert werden. „Es bringt nichts, jetzt in Tristesse zu verfallen“, sagt der Ratsdeputierte Bertram. „Wir hoffen alle, dass wir nächstes Jahr wieder feiern können.“

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop