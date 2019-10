Stadt aktualisiert Prognose für Schülerzahlen an Grundschulen

Pattensen

Die Stadt Pattensen hat ihre Prognosen zur Entwicklung der vier Grundschulen im Stadtgebiet aktualisiert. Diese Berechnungen sind auch als Hintergrund zu den Vorschlägen der Stadt gedacht, das Gebäude der Leinetalschule in Jeinsen zur Kita umzubauen. Dafür soll im benachbarten Schulenburg eine neue und größere Grundschule gebaut werden, die auch Platz für die Kinder aus Jeinsen und Vardegötzen bietet.

Somit ist ein Blick auf die Zehnjahresprognose für die Grundschule in Jeinsen interessant: Demnach soll die Zahl von aktuell 40 Kindern im Schuljahr 2024/2025 auf den Höchststand von 57 Kindern steigen. In den folgenden Jahren bis 2029/2030 sinkt die Zahl wieder auf 35.

Auch die Zusammenlegung der Grundschulen Jeinsen und Schulenburg wurde berechnet: Bei dieser Schule, wo auch immer ihr Standort wäre, würden die Zahlen von aktuell 67 Grundschülern auf einen Höchststand von 206 im Schuljahr 2025/2026 steigen. Im Schuljahr 2029/2030 würde die Zahl auf 166 sinken.

Effekte von Neubaugebieten werden berücksichtigt

In die umfassenden Berechnungen sind laut Angaben der Stadt jeweils die Einwohnermeldedaten eingeflossen sowie die Erwartungen an die Effekte von geplanten Neubaugebieten. In Jeinsen wäre das das Baugebiet Zum Holze, das derzeit entwickelt wird. Dabei wird nach einem bestimmten Schlüssel für die Anzahl und die Art der neu entstehenden Wohnhäuser die Zahl der zu erwartenden Kinder berechnet.

Nicht berücksichtigt wurde laut Stadt bei allen Berechnungen, dass Pattensen möglicherweise weitere Flüchtlinge zugewiesen werden, wobei dann ebenfalls mit mehr Kindern unterschiedlichen Alters in den Ortsteilen zu rechnen wäre. Pattensen ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die zugeteilten Flüchtlingsfamilien dezentral unterzubringen, also in allen Ortsteilen Wohnungen oder Häuser anzumieten. Eine Sammelunterkunft gibt es nicht.

Grundschule Pattensen wächst auf 658 Kinder

Die Grundschule Pattensen, wo derzeit Bauarbeiten zur Sanierung und einer Teilerweiterung laufen, ist und bleibt die deutlich größte Grundschule im Stadtgebiet. Derzeit wird sie von 401 Jungen und Mädchen besucht. Die Stadtverwaltung erwartet, dass die Schülerzahlen bis 2029/2030 bei 658 liegen. Der Höchststand wird laut Prognose im Schuljahr 2028/2029 mit 679 Kindern erreicht.

Für die Grundschule in Schulenburg steigt die Zahl laut Prognose von aktuell 67 Kindern bis zum Schuljahr 2027/2028 relativ gleichmäßig auf 154 Kinder an, um dann bis 2029/2030 auf 131 zu sinken. In die Berechnungen fließen die Zahlen für drei Neubaugebiete ein.

Die Grundschule in Hüpede besuchen zurzeit 78 Kinder aus Hüpede und dem Nachbardorf Oerie. Damit ist laut Zehnjahresprognose schon der höchste Stand erreicht. Demnach soll die Zahl bis 2025/2026 auf 51 Kinder sinken. Bis zum Ende des Berechnungszeitraums, dem Schuljahr 2029/2030, soll die Zahl wieder auf 68 Kinder ansteigen. Nach Angaben der Stadt sind in diese Berechnung die Zahlen des Baugebiets Zum Papenwinkel in Hüpede eingeflossen. Nicht berücksichtigt wurde der mögliche Effekt durch die insgesamt nur sieben Bauplätze, die in Oerie an der Turmstraße und der Hüpeder Straße ausgewiesen sind.

Lesen Sie auch:

Neubau der Grundschule beginnt mit einem Abriss

Von Kim Gallop