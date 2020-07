Die Fantasy-Welt der Nebelschwingen kommt bei Kindern gut an. Die Rollenspielgruppe hat als Ferienpassaktion ein Spiel rund um Drachen, Magier, Hexen und Wildlinge an der Ernst-Reuter-Schule in Pattensen angeboten. Eines steht schon fest: 2021 gibt es eine Fortsetzung.