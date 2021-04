Pattensen

Ab sofort nimmt die Stadt Pattensen Bewerbungen für die Vergabe von Stipendien der Schönen’schen Lehensstiftung entgegen. Die Stipendien laufen in der Regel drei Jahre, bei kürzerer Studienzeit auch zwei Jahre oder ein Jahr. Allgemeine Voraussetzungen für die Verleihung eines Stipendiums sind ein christliches Glaubensbekenntnis und ein Nachweis eines Studiums an einer deutschen Universität oder Hochschule. Bevorzugt wird ein Studium der Theologie.

Bewerber müssen bedürftig sein

Weitere Auswahlkriterien bei mehreren Bewerbern sind die Wohnberechtigung in Pattensen, Kinder von städtischen Bediensteten, die bessere Qualifikation und das höhere Lebensalter in der genannten Reihenfolge. Zudem müssen Bewerberinnen und Bewerber bedürftig im Sinne der Abgabenordnung sein.

Nähere Informationen über die Vergabevoraussetzungen und auch die Bewerbungsunterlagen erhalten Interessierte bei der Stadt Pattensen, Claudia Hagemann, Telefon (0 51 01) 1 00 12 23, Rathausplatz 1, 30982 Pattensen, per E-Mail an hagemann@pattensen.de oder im Internet unter www.pattensen.de. Auf der Seite befindet sich auch der Antrag zum Herunterladen. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Mai.

Brüder Schönen gründen Stiftung 1480

Im Jahr 1480 wurde die Schönen’sche Lehensstiftung zu Pattensen von den Brüdern Heinrich und Wilhelm Schönen ins Leben gerufen, um bedürftigen Studentinnen und Studenten die Finanzierung des Studiums durch eine Studienbeihilfe zu erleichtern. Die Stiftung wird von der Stadt Pattensen verwaltet. Aus dem Aufkommen des Stiftungsvermögens werden jährlich vier gleich hohe Stipendien vergeben.

