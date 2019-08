Schulenburg

Wer die Marienburg besser kennen lernen möchte, bekommt nun erneut die Gelegenheit dazu: Die Schlossverwaltung bietet zwei besondere Führungen an, in denen sie bislang unzugängliche Schlossteile zeigt. Die Termine sind jeweils dienstags am 6. August und 3. September, jeweils ab 15 Uhr.

Die Marienburg auf dem Marienberg wurde ab 1858 erbaut. Sie war ein Geschenk des damaligen hannoverschen Königs Georg V. an seine Gattin Marie zu ihrem 39. Geburtstag. Die klassische Führung durch das 1867 fertig gestellte Schloss umfasst etwa den Salon der Königin Marie sowie die Studierzimmer ihrer Töchter Friederike und Marie. Zu bewundern sind außerdem Silbermöbel aus dem 19. Jahrhundert und das aufwendig bemalte und mit Blattgold verzierte Schirmgewölbe in der Bibliothek. Die Schlossküche gibt ebenfalls einen Eindruck vom adeligen Leben in der damaligen Zeit.

Prinzessinnengang im Schloss Marienburg Quelle: Patrice Kunte

Teile des Schlossgebäudes mit seinen insgesamt 130 Räumen bleiben den Besuchern aber meist verschlossen. Die Führung „Hinter den Kulissen“ zeigt nach drei Terminen im Sommer nun zwei weitere Male, wie es in anderen Bereichen der Burg aussieht. Dazu gehören das erste Obergeschoss, die Nebenräume der Küche und andere Kellerräume sowie der Hofdamengang. Während der geführten Tour erfahren Besucher auch, wie das Schloss heute genutzt wird und was alles nötig ist, um das historische Gebäude zu erhalten. Die Marienburg ist eines der Sieben Schlösser im Leine- und Weserbergland.

Die Führung richtet sich an Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren. Sie dauert etwa 90 Minuten, die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person. Gruppen ab 20 Personen können als geschlossene Gruppe geführt werden, dazu ist auf Anfrage ein persönlicher Termin zu vereinbaren. Anmeldungen sind telefonisch unter (05069) 348000 möglich oder im Internet unter https://www.schloss-marienburg.de/meta/kontakt/.

Von Katharina Kutsche