Schloss und Kaffeemanufaktur präsentieren royalen Espresso

König Georg – so heißt die neueste Kreation der Königlich Hannoverschen Kaffeemanufaktur und Schloss Marienburg in Pattensen-Schulenburg. König Georg, ein Espresso, überzeugt durch seine intensive Süße und – passend zur Weihnachtszeit – durch feine Marzipan- und Nougatnoten. Der Name dieser Mischung erinnert an Georg V., Hannovers letzten König, der von 1851 bis 1866 regierte.

Der Espresso ist das Gegenstück zum Königin Marie Kaffee, den Kaffemanufaktur und Schloss im Frühjahr kreiert hatten – in Erinnerung an Hannovers letzte Königin. Jetzt sind die beiden royalen Kaffees in repräsentativen Dosen kurz vor Weihnachten auf dem Markt.

Die edeln Marken reihen sich in eine illustre Kaffee-Gesellschaft ein: Bereits 2015 hatte die Kaffeemanufaktur in Erinnerung an Kurfürstin Sophie, Ahnherrin der Personalunion mit England, Sophies feine Röstung geschaffen. Im Jahr darauf folgte der Leibniz Kaffee zum Gedenken an Gottfried Wilhelm Leibniz, letztes Universalgenie der Menschheit, und über 30 Jahre Berater des welfischen Königshauses. Diese drei Kaffees wurden als Kulinarische Markenbotschafter Niedersachsens ausgezeichnet.

Neue Marke „Königlich Hannoversche Kaffeemanufaktur “

Zur Vermarktung der royalen Kaffees kooperieren Schloss Marienburg und das Pächter-Ehepaar Tania und Nicolaus von Schöning mit Andreas Berndt, Geschäftsführer der Hannoverschen Kaffeemanufaktur. Gemeinsam schufen sie die neue Marke „Königlich Hannoversche Kaffeemanufaktur“.

Erbprinz Ernst August von Hannover freut sich, dass die Welfen-Kaffees das Andenken an seine Vorfahren wach halten. „Ich glaube, meinen Urururgroßeltern hätte der nach ihnen benannte Königin Marie Kaffee und König Georg Espresso mit Sicherheit gefallen“, sagt er. Königin Marie und ihr Hofstaat sollen gern Kaffeestunden, Picknicks und kleine Feste auf der Marienhöhe auf der Insel Norderney inszeniert haben.

Im Zuge der Kooperation werden der Königin Marie Kaffee und der König Georg Espresso über den Schloss-Shop der Marienburg vertrieben und über alle Filialen der Hannoverschen Kaffeemanufaktur sowie online.

