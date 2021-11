Schulenburg

Derzeit hat sich das Schloss Marienburg in eine außergewöhnliche Landschaft eines Wintermärchens verwandelt. Doch schon jetzt steht der Termin für ein weiteres Familienspektakel in Pattensen-Schulenburg fest: An Pfingsten, 4. bis 6. Juni 2022, präsentiert das Schloss auf dem Marienberg das Fantasy-Festival „Annotopia“. Dabei handelt es sich laut der Organisatoren um die bundesweit größte Veranstaltung dieser Art. An den drei bisherigen Standorten hätte es bei den Aktivitäten in diesem Jahr insgesamt mehr als 20.000 Besucher gegeben.

Fabelwesen besuchen Schloss Marienburg

Feen, Elfen, Zwerge, Hexen, Drachen und Dinosaurier, bekannte Helden aus den Reihen „Star Wars“ oder „Herr der Ringe“, Wikinger, Piraten, Römer, Cowboys und Indianer werden sich am Pfingstwochenende rund um das Schloss tummeln. Die Veranstalter bezeichnen das 2018 gestartete Festival selbst als „neu und schräg, kurios und teilweise bizarr, aber immer voller Liebe“. 400 Mitwirkende – Künstler, Händler, Darsteller – werden sich beteiligen, heißt es in einer Mitteilung.

Weitere Informationen rund um das Festival sind im Internet unter www.annotopia.eu abrufbar. Auf der Seite sind Eintrittskarten erhältlich. Darüber hinaus gibt es diese bei folgenden Vorverkaufsstellen: Hannover Tourist Information, Ernst-August-Platz 8, 30159 Hannover und Tourist-Information Hildesheim, Rathausstraße 20, 31134 Hildesheim.

Das sind die Eintrittspreise im Vorverkauf

Im Vorverkauf kosten Tagestickets 21 Euro für Vollzahler. Kinder bis 15 Jahre sowie Schwerbehinderte zahlen 16 Euro. Familientickets für einen Tag kosten 56 Euro. Ein Wochenendticket für Vollzahler kostet 40 Euro, ermäßigt sind es 29 Euro, und für die ganze Familie kostet der Besuch an allen drei Tagen 105 Euro.

Von Mark Bode