Sanierung der Talstraße steht vor dem Abschluss

Die Sanierung der Talstraße in Pattensen-Mitte soll Ende Juli fertig sein. Das teilt der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, auf Anfrage mit. Die Straße ist seit Mai 2019 gesperrt. „Glücklicherweise hatten wir keinen harten Winter und konnten die Sanierung ohne Verzögerung vorantreiben. Die Anlieger werden jetzt auch froh sein, dass die mehr als einjährige Baustelle verschwindet“, sagt Müller. Die Arbeiten seien wegen der Enge der Straße teilweise schwierig gewesen. Die ausgehobene Erde wurde zwischenzeitlich an der über die Schille führende Brücke an der Dammstraße gelagert.

Die Talstraße ist nach dem Vorbild der zuvor sanierten Dammstraße gestaltet worden. Nur auf Parkbuchten musste verzichtet werden, weil der Platz fehlt. Wegen des Platzmangels wurde zudem nur auf einer Seite ein neuer Gehweg gebaut. Zusammen mit der Sanierung der Straße wurden auch die Kanalisation und die Trinkwasserleitungen erneuert. Die Kosten von mehr als einer Million Euro für die Erneuerung der Straße werden als Teil des Altstadtsanierungsprojekts jeweils zu einem Drittel von Bund, Land und Stadt getragen. Die Sanierung der Kanäle muss die Stadt selbst bezahlen.

Erneuerung der Talstraße ist Teil der Altstadtsanierung

Die Sanierung der Talstraße soll eines der letzten öffentlichen Projekte der Altstadtsanierung sein. Die Stadt will jetzt noch prüfen lassen, ob eine Erneuerung der Steinstraße notwendig ist. „Die Kanäle dort sind nicht mehr im bestem Zustand“, sagt Müller. Auch die Asphaltdecke sei in Teilen nicht mehr optimal.

Der damalige Bürgermeister Günter Griebe hatte im März 2010 den Vertrag über die Altstadtsanierung mit dem Träger BauBeCon unterschrieben und kommentierte das treffend: „Das ist ein historischer Moment für die Stadt.“ Seitdem hat die Stadt zahlreiche Straßen in dem 22 Hektar umfassenden Gebiet saniert. Zudem haben auch private Anlieger die Fördermöglichkeiten genutzt und ihre Häuser im Sanierungsgebiet modernisieren lassen. 92 Häuser in dem Bereich stehen unter Denkmalschutz.

Bürger müssen für Wertsteigerung ihrer Grundstücke zahlen

„Wann die Altstadtsanierung offiziell endet, haben wir selbst in der Hand“, erläutert Müller. Der Rat der Stadt muss dazu die vor zehn Jahren beschlossene Sanierungssatzung aufheben. Bis dahin können Bürger weiterhin Zuschüsse für kleinere und größere Sanierungen an ihren Privathäusern beantragen. Bis zu 40 Prozent der Kosten können gefördert werden.

An den Sanierungen der Straßen wurden die Anlieger finanziell nicht beteiligt. Sie müssen allerdings nach dem Ende der Altstadtsanierung die sanierungsbedingte Wertsteigerung ihrer Grundstücke ausgleichen. Diese wird von einem Gutachterausschuss des Katasteramts festgelegt. Der Ausschuss hat den Wert der Grundstücke vor der Sanierung ermittelt und wird diesen nach dem Ende der Altstadtsanierung erneut festlegen. Die Differenz müssen die Grundstücksbesitzer dann zahlen. „Diese Vorgehensweise ist gesetzlich vorgeschrieben. Darauf haben wir als Stadt keinen Einfluss“, sagt Müller.

